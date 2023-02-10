ЖКХ для космической гавани

Для этого аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев встретился с главой администрации Байконыра Константином Бусыгиным. В ходе встречи глава региона рассказал о проектах, которые уже взяты в работу казахстанской стороной для развития города космонавтов, существующего в условиях аренды Российской Федерацией, и о планах на будущее.

– Благодаря совместным действиям государственных органов Казахстана и Российской Федерации решаются вопросы развития ракетного комплекса «Байконур» и города Байконыр в его составе, – подчеркнул Нурлыбек Налибаев. – При активном содействии администрации в Байконыре в 2022 году на высоком организационном уровне прошли республиканский референдум и внеочередные выборы Президента Казахстана. На 19 марта текущего года назначены выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Убежден, что и эта электоральная кампания пройдет в городе на должном уровне.

Аким Кызылординской области и глава администрации Байконыра отметили эффективное осуществление комплексного плана «Поддерж­ка молодежи города Байконыра на 2022–2025 годы» и выразили уверенность в том, что и в дальнейшем будут совместно работать над проектами подобной направленности.

На встрече были обсуждены планы по модернизации коммунального хозяйства, в том числе по снижению стоимости коммунальных услуг для населения путем подключения тепло­электростанции Байконыра к природному газу.

Также в космическом городке по инициативе казахстанских властей активно ведется жилищное строи­тельство. В настоящее время в Байконыре строятся пять жилых домов, обновляется его инженерная инфраструктура.

– Развитие Байконыра, состояние ракетно-космического комплекса «Байконур» находятся на непосредственном контроле Главы государства, – отметил Нурлыбек Налибаев. – И здесь будут воплощены масштабные проекты по повышению потенциа­ла города и созданию благоприятных условий для населения.

Также глава региона Приаралья отметил, что для продолжения работ по модернизации систем водоснабжения и водоотведения Байконыра в нынешнем году из республиканского бюджета будет выделено 1,1 млрд тенге. С Константином Бусыгиным он поделился и планами по открытию в городе детского сада, который будет работать по казахстанскому стандарту образования.