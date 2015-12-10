Жозе Моуринью и Арсен Венгер запрыгнули со своими подопечными в уходящий поезд

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Лондонские клубы "Арсенал" и "Челси", одержав в заключительном туре победы над "Олимпиакосом" и "Порту" гарантировали себе выход в следующий раунд Лиги чемпионов, передаетОпределились все участники весенней стадии самого престижного футбольного турнира. В одном из центральных матчей игрового дня в Леверкузене встречались местный "Байер" и "Барселона". Матч данные клубы завершили вничью, что стало на руку другому участнику группы E – итальянской "Роме", которая, даже завершив поединок с белорусским БАТЭ ничейным результатом,заняла в группе второе место, дающее право продолжить выступление в соревновании.Примечательно, что в числе сильнейших команд Старого Света значатся и коллективы из постсоветского пространства – киевский "Динамо" и санкт-петербургский "Зенит", которые в следующем году поборются за главный трофей Лиги чемпионов.Группа E."Байер" – "Барселона" – 1:1(Эрнандес, 23 – Месси, 20).В этом матче зрители увидели забитые мячи лишь в стартовые минуты встречи – на гол Лионеля Месси хозяева ответили быстрым выпадом Эрнандеса. По ходу поединка у обеих команд были шансы выйти вперед, но сделать это так никому и не удалось."Рома" – БАТЭ – 0:0.Безголевой матч провели в Риме "Рома" и БАТЭ, которые уделили больше внимания оборонительным действиям, нежели наступающим. Белорусский коллектив, несмотря на последнее место в группе, может занести себе в актив нынешний сезон еврокубков, поскольку БАТЭ во многих встречах демонстрировал качественный футбол и может с высоко поднятой головой попрощаться с футбольной Европой до новых встреч.Группа F."Олимпиакос" – "Арсенал" – 0:3(Жиру, 29, 49, 67, с пенальти).Подопечные Арсена Венгера по ходу текущего сезона в ЛЧ потрепали нервы своим многочисленным поклонникам, но все же смогли квалифицироваться в следующую стадию турнира. Для "Арсенала" матч с греческим клубом был сверхрешающим, и канониры с честью вышли из него победителями. Благодаря фееричному выступлению своего французского нападающего Жиру лондонский клуб трижды поразил ворота противника и обошел "Олимпиакос" в турнирной таблице благодаря разнице забитых и пропущенных мячей."Динамо" (Загреб) – "Бавария" – 0:2(Левандовски, 61, 64).Лидер группы F – мюнхенская "Бавария" в гостях расправилась с "Динамо" из Загреба. В первой половине встречи зрители голов не увидели, зато два точных выпада польского нападающего Роберта Левандовски в течение трех минут во втором тайме обеспечили сухую победу "Баварии".Группа G."Челси" – "Порту" – 2:0(Маркано, 12, в свои ворота, Виллиан, 52).На "Стэмфорд Бридж" встречались бывшая и нынешняя команды Жозе Моуринью, и для обоих коллективов победа нужна была, как воздух. Португальцы уже в дебюте встречи пропустили мяч после автогола своего защитника Маркано. Во второй сорокапятиминутке Виллиан удвоил преимущество и довел счет до 2:0. Как ни старались до конца поединка футболисты "Порту" забить гол, этого у них не вышло. "Мы продолжаем борьбу в Лиге чемпионов, это прекрасно. Будем стремиться выправить турнирное положение во внутреннем первенстве и постараемся успешно выступить в следующем году в ЛЧ", – сказал после матча Моуринью."Динамо" (Киев) – "Маккаби" – 1:0(Гармаш, 16).Аутсайдер группы G – израильский "Маккаби", являющийся единственным клубом, кому не удалось заработать ни одного очка в групповом раунде Лиги чемпионов, не смог зацепиться за положительный результат и в матче с "Динамо". "Маккаби", хотя и пропустил в свои ворота не больше одного гола, но в то же время не смог огорчить вратаря соперника. Минимальная победа вывела киевлян в следующий этап турнира.Группа H."Валенсия" – "Лион" – 0:2(Корне, 37, Ляказетт, 76).Одна из главных сенсаций тура произошла в матче "Валенсии" против "Лиона". Хозяева поля считались явными фаворитами встречи, однако, как показала сама встреча, французы приехали в Испанию за победой."Гент" – "Зенит" – 2:1(Депуатр, 18, Дзюба, 65, Милицевич, 78).Чемпион России не смог вписать свое имя в историю как клуб, одержавший шесть побед в групповой стадии Лиги чемпионов. Повторить достижение "Милана", ПСЖ, "Реала" (дважды), "Барселоны" и "Спартака" "Зениту" не удалось. Тем не менее санкт-петербургский клуб блестяще провел групповой этап ЛЧ, выйдя не из самой легкой группы с первого места.Отметим, что в весеннюю часть Лиги чемпионов вышли следующие команды: "Реал", ПСЖ, "Вольфсбург", ПСВ, "Атлетико", "Бенфика", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Барселона", "Рома", "Бавария", "Арсенал", "Челси", "Динамо" К, "Зенит" и "Гент".В Лигу Европы пробились команды, занявшие третьи места в своих группах: "Шахтер"Д, "Манчестер Юнайтед", "Галатасарай", "Севилья", "Байер", "Олимпиакос", "Порту", "Валенсия".Напомним, что сегодня ночью определятся все участники второго по значимости футбольного евротурнира.