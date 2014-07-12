Жозе Моуринью отказался возглавить сборную Бразилии по футболу

В полуфинале домашнего мирового первенства бразильцы проиграли команде Германии со счетом 1:7, что стало самым крупным поражением в истории сборной Бразилии на чемпионатах мира. После такого развития событий появилась информация, что главный тренер 5-кратных чемпионов мира может быть отправлен в отставку сразу после завершения турнира, передает ИТАР-ТАСС.

По мнению руководителей бразильского футбола, именно Моуринью является главным претендентом на пост главного тренера сборной на чемпионате мира 2018 года в России.

Луис Фелипе Сколари возглавил бразильскую сборную в ноябре 2012 года, и с тех пор команда проиграла всего трижды в 28 матчах и стала победителем домашнего Кубка конфедераций.

В ночь на воскресенье сборная Бразилии сыграет в матче за 3 место с командой Нидерландов.