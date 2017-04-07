​Жребий брошен

В ходе жеребьевки необходимо было выбрать первого участника из команды хозяев площадки, остальные определялись согласно поданным заявкам команд. Выбор пал на Михаила Кукушкина, который уже сегодня встретится со вторым номером сборной Китая Ди У. Вторую одиночную пару первого дня составили Дмитрий Попко и Цзе Чжанга.

Во второй день соревнований сыграют пары: Андрей Голубев – Александр Недовесов и Мао-Ксин Гонга – Янь Байа. В воскресенье вновь состоятся одиночные встречи: Михаил Кукушкин сыграет с Цзе Чжанга, а Дмитрия Попко проэкзаменует Ди У.

По регламенту в игры второго и третьего дня тренеры команд могут внести изменения в составе. Оба капитана сборных – Диас Доска­раев и Вей Джианг – уверены в своих подопечных и предопределяют интересную и бескомпромиссную борьбу в каж­дом сете. Надеемся, что наши ребята не подведут, а молодой теннисист Дмитрий Попко оправдает доверие тренеров национальной сборной и внесет свой вклад в успешное преодоление китайской преграды на пути к Мировой группе Кубка Дэвиса.