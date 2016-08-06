Жребий брошен

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Напомним, что на Олимпийских играх выступят 12 мастеров кожаной перчатки – 10 из них выступят в мужском турнире и 2 – в женском.
Так, Биржан Жакипов в весе до 49 кг начнет выступление со второго круга, где встретится с победителем пары Маттиас Хамуньела (Намибия) – Руфат Хусейнов (Азербайджан). В весе до 52 кг Олжас Саттыбаев в стартовом поединке сойдется с пуэрториканцем Хавьером Хесусом Цинтроном. В случае победы за выход в четвертьфинал турнира казахстанец поспорит с первым номером рейтинга Эльвином Мамишзадой из Азербайджана.

В весовой категории до 56 кг Кайрат Ералиев в первом круге проведет бой против Инкулулеко Сунтеле (Лесото), Берик Абдрахманов (до 60 кг) поспорит на ринге с Карлосом Зеноном Балдерасом-младшим (США), а Аблайхан Жусупов (до 64 кг) постарается одолеть Пэта Маккормика (Велико­британия).
Капитан сборной Казах­стана Данияр Елеусинов (до 69 кг) пропустит стартовый круг. Его соперник определится в поединке Джоша Келли (Великобритания) и Мохаммеда Валида (Египет). В это же время Жанибеку Алимханулы (до 75 кг) в соперники по первому кругу достался британец Энтони Фаулер, а Адильбеку Ниязымбетову (до 81 кг), стартующему со второго раунда, – победитель пары Валентино Манфредония (Италия) – Михаил Даухалявец (Беларусь).

Василий Левит (до 91 кг) начнет борьбу за медали со второго раунда, где ему будет противостоять китаец Венгкай Ю. Иван Дычко (свыше 91 кг), также пропускающий первый круг, встретится с победителем пары Магомедрасул Маджидов (Азербайджан) – Мохаммед Аржауи (Марокко).

В соревнованиях у женщин Жайна Шекербекова (51 кг) пропустит первый круг, а Дарига Шакимова (75 кг) за выход во второй раунд поборется с Арианой Фортин из Канады.
В это же время своих соперниц узнали и казахстанские теннисистки Ярослава Шведова и Галина Воскобое­ва. Так, в одиночном разряде вместо Галины Воскобоевой, получившей небольшую травму, выступит Ярослава Шведова. Ее соперницей по первому кругу будет японская теннисистка Мисаки Дои. Этот матч запланирован на 8 августа.

В парном разряде Ярослава выступит вместе с Галиной. В первом круге нашим спортсменам будет противостоять дуэт теннисисток из Тайбэя Чжуан Цзяжун – Се Шувэй. Их встреча намечена на 7 августа. Напомним, на Олимпиаде-2016 от Казахстана также должны были выступить еще два теннисиста – Михаил Кукушкин и Юлия Путинцева, но они из-за травм пропустят соревнования.

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