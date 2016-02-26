Жребий Лиги Европы: английский "триллер" заказывали?

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26 февраля в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой пробившиеся в эту стадию команды узнали своих соперников, передает Kazpravda.kz.
Как мы уже сообщали
, стартовый раунд плей-офф Лиги Европы преодолели
представители 10 европейских стран (Испании, Англии, Германии, Италии, Португалии, Чехии, Бельгии, Украины, Турции и Швейцарии).
По итогам жребия за выход в четвертьфинал еврокубка поспорят: "Ливерпуль" с "Манчестер Юнайтед" (оба – Англия), еще один "междусобойчик" состоится между "Атлетико" и "Валенсией" (оба – Испания), "Боруссия Д" (Германия) сразится с "Тоттенхемом" (Англия), другой немецкий клуб – "Байер" – померится силами с испанским "Вильярреалом", украинский "Шахтер" постарается пройти "Андерлехт" из Бельгии, "Лацио" (Италия) – обойти "Спарту" (Чехия), "Базель" (Швейцария) предпримет попытку победить "Севилью" (Испания), а турецкий "Фенербахче" выяснит отношения с "Брагой" (Португалия).
Стартовые поединки состоятся 10 марта на полях команд, указанных первыми. 17 марта пройдут ответные матчи.