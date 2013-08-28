Жрецами бывали и женщины

Необычный камень-песчаник овальной формы, размером 15–20 см, с выточенным вручную углублением и четырьмя ножками – жертвенник для масел и трав, используемый в аластау (обрядах освящения) в VI–VII веках до нашей эры, был извлечен археологами Карагандинского областного историко-краеведческого музея в Каркаралинском районе из разграбленного кургана.

– Редко встречающиеся на месте погребения такого рода находки относятся к тасмолинской культуре Центрального Казахстана, – знакомил с приобретением директор Карагандинского историко-археологического музея Ержан Нурмагамбетов. – Находка заняла достойное место в зале сакской культуры. Наша задача – очистить курган, подтвердить погребальный обряд, найти бытовые предметы и осветить образ жизни людей эпохи раннего железного века в период господства сакской культуры.

А нашедший жертвенник старший научный сотрудник отдела общей истории, археологии и этнографии Даурен Жусупов не скрывает волнения:

– Камню более 2 000 лет, но на нем с того времени остались следы красящего вещества – охры. Я видел подобный в телесюжете из России. Там жертвенник был выполнен из кварца, а такое же красное пятно на нем объясняли присутствием окиси железа.

Областной исторический музей пять лет назад получил лицензию на научно-исследовательские работы на территории Казахстана и ведет систематическое изучение раннего средневековья эпохи бронзы. За это время подготовлено поколение молодых специалистов по раннему железному веку, памятники которого хранятся в музее: золотая серьга и наконечники стрел, найденные на острове Тас-Арал на Балхаше, бляшка из железа. В прошлом году в Бухаржырауском и Абайском районах специалистами музея были сделаны любопытные открытия. В курганах ученые обнаружили захоронения, которые свидетельствуют о поклонении культу боевого коня.

Приезд на раскопки в Улытауском и Каркаралинском районах заведующего отделом Института археологии им. А. Маргулана, кандидата историчес­ких наук Армана Бейсенова оказался как нельзя кстати. В первый же день мы с ним встретились в музее. Увидев камень, археолог не смог скрыть восторга.

– Весомая находка! Она не в каждом кургане встречается. Раньше я показывал жертвенники, везя их из Алматы, а теперь есть свой в Караганде! – эмоционально разглядывал экспонат Арман Зияденович. – Они бывают на 4 и 6 ножках. У меня в коллекции есть и те, и другие. Все обнаружены в Центральном Казахстане и датируются VI–VII веками до нашей эры. Подобный предмет находят чаще в женских погребениях, что доказывали антропологические данные и обнаруженные тут же бронзовые зеркала, бусы, серьги. Такого рода погребения ученые связывают, как правило, с отправляющими культ жрецами. Грабители курганов забирали все, кроме жертвенников. Лично я встречал два таких случая. Видимо, воры боялись наказания...

По мнению ученого, красное пятно на камне – след красителя, который разводили в этой крошечной каменной лоханке. В 50-х годах в одном кургане в уголках жертвенника определили сажу. На западе и юге – были очевидны остатки краски. Можно предположить, что выдолбленный камень служил для ритуалов, например, шаманам.

Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область