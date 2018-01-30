ЖССБ получит 24 млрд тенге на льготное кредитование по госпрограмме "Нұрлы жер"
В 2018 году АО "Жилстройсбербанк Казахстана" выделят 24 млрд тенге для льготного кредитования в рамках программы "Нұрлы жер", сообщает Кazpravda.kz.
"В 2018 году Жилстройсбербанку выделят 24 млрд тенге для льготного кредитования в рамках программы "Нұрлы жер". Эти средства включены в перечень приоритетных республиканских инвестиций и предусмотрены бюджетом на текущий год", – говорится в сообщении пресс-службы банка.
При этом отмечено, что подобный транш в сумме 24 млрд тенге выделяется государством ежегодно банку в виде бюджетного кредита. На эти деньги вкладчики банка смогут получить предварительные и промежуточные жилищные займы по льготной ставке 5%. Для этого достаточно иметь на счете в ЖССБ минимальный первоначальный взнос в размере 30%.
Напомним, по итогам 2017 года Жилстройсбербанк освоил 30 млрд тенге, выделенных ему государством. На эти деньги 3 488 казахстанских семей смогли приобрести собственное недорогое жилье в рамках "Нұрлы жер".