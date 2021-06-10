Прислали как-то Тявкину по вацапу новость страшную: будто от коронавируса и не прививки вовсе гражданам ставят, а жучков шприцем под кожу загоняют. Чтоб потом, дескать, твари эти руководили тобой по-всякому.
Решил гражданин, допустим, водочки тяпнуть, а руки по неведомой команде вместо сорокаградусной из холодильника кефир тянут да в рот горлышком суют.
Или, например, с работы пораньше захотел смыться, а тут бац – от жучка команда! И ноги сами к станку бегут. Стоит бедный товарищ – сверх нормы болванку за болванкой точит.
Затрясся Тявкин от злобы бессильной, аж со стула упал.
– Вот дурак-то я, – думает. – И какого лешего понесло меня вчера прививку эту проклятую ставить. Но нет, господа хорошие, меня так просто не возьмешь! Я вам не лузер какой-то!
Почесал Тявкин место укола один раз, почесал другой. И тут осенило!..
– Ага, – вспомнил Тявкин. – Врачиха вчера строго-настрого приказала водой место укола не мочить. Так вот где собака, а точнее, жучок зарыт. Ну да, я тебя сейчас мигом на свет божий истребую.
Набрал Тявкин полную ванну горячей воды. Залез. Морщится. Горячо, однако.
Десять минут лежал. Двадцать. Не выходит жучок.
– Это я, наверное, воду не слишком горячую сделал, – поразмыслил Тявкин и начал в ванну форменный кипяток заливать.Вскоре морда красная стала. И глаза навыкат. Но нет, блин, поганого жучка.
Вылез ошпаренный Тявкин из ванны. Кожа – в волдырях. Уж заплакать хотел, как разглядел: вот она, тварь проклятущая, из ванны на кухню побежала.
Схватил Тявкин тапок и давай за насекомым гоняться. Разбил о холодильник колено. Врезался мордой в косяк. Руку вывернул. А все без толку – ушмыгнула дрянь под плинтус.
...Ранним утром пошел обессиленный Тявкин в травмпункт. Больничный, однако, не дали. И вообще врачи эти какие-то странные. Историю выслушали и как давай хохотать.
Тихо ржал под плинтусом и соседский таракан.
– Надо ж на такую комедь нарвался, – вспоминал он вчерашнее приключение. – Всего и хотел-то на кухне крошек натырить, а вон на какого идиота напоролся. Животики надорвешь.
Таракан еще раз осмотрел лапки и усики – все целехонько. Чего не скажешь про гражданина Тявкина. А вот незачем фейкам дурацким верить!