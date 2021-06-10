Прислали как-то Тявкину по вацапу новость страшную: будто от коронавируса и не прививки вовсе гражданам ставят, а жучков шприцем под кожу загоняют. Чтоб потом, дескать, твари эти руководили тобой по-всякому.

Решил гражданин, допус­тим, водочки тяпнуть, а руки по неведомой ­команде вмес­то сорокаградус­ной из холодильника кефир тянут да в рот горлышком суют.

Или, например, с работы пораньше захотел смыться, а тут бац – от жучка команда! И ноги сами к станку бегут. Стоит бедный товарищ – сверх нормы болванку за болванкой точит.

Затрясся Тявкин от злобы бессильной, аж со стула упал.

– Вот дурак-то я, – думает. – И какого лешего понес­ло меня вчера прививку эту проклятую ставить. Но нет, господа хорошие, меня так просто не возьмешь! Я вам не лузер какой-то!

Почесал Тявкин место укола один раз, почесал другой. И тут осенило!..

– Ага, – вспомнил Тявкин. – Врачиха вчера строго-настрого приказала водой мес­то укола не мочить. Так вот где собака, а точнее, жучок зарыт. Ну да, я тебя сейчас мигом на свет божий истребую.

Набрал Тявкин полную ванну горячей воды. Залез. Морщится. Горячо, однако.

Десять минут лежал. Двадцать. Не выходит жучок.

– Это я, наверное, воду не слишком горячую сделал, – поразмыслил Тявкин и начал в ванну форменный кипяток заливать.Вскоре морда крас­ная стала. И глаза навыкат. Но нет, блин, поганого жучка.

Вылез ошпаренный Тявкин из ванны. Кожа – в волдырях. Уж заплакать хотел, как разглядел: вот она, тварь проклятущая, из ванны на кухню побежала.

Схватил Тявкин тапок и давай за насекомым гоняться. Разбил о холодильник колено. Врезался мордой в косяк. Руку вывернул. А все без толку – ушмыгнула дрянь под плинтус.

...Ранним утром пошел обессиленный Тявкин в травм­пункт. Больничный, однако, не дали. И вообще врачи эти какие-то странные. Историю выслушали и как давай хохотать.

Тихо ржал под плинтусом и соседский таракан.

– Надо ж на такую комедь нарвался, – вспоминал он вчерашнее приключение. – Всего и хотел-то на кухне крошек натырить, а вон на какого идиота напоролся. Животики надорвешь.

Таракан еще раз осмотрел лапки и усики – все целехонько. Чего не скажешь про граж­данина Тявкина. А вот незачем фейкам дурацким верить!