Соглашение рассчитано на четыре схватки. Дебют Жумагулова в новой лиге ожидается 20 декабря на турнире в Дубае

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Казахстанский боец Жалгас Жумагулов подписал контракт с международной лигой - ACB JJ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

"Ассаламу алейкум, приветствую всех. Достар, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Подписал контракт с ACBJJ на четыре схватки. 20 декабря у меня будет первая схватка в Дубае. Соперник тоже очень интересный. Ждите", - анонсировал свой дебют Жумагулов в соцсетях.

21 ноября Жумагулов объявил об уходе из европейского промоушена Oktagon MMA. Также казахстанец освободил чемпионский пояс в наилегчайшем весе.

ACBJJ (Absolute Championship of Brazilian Jiu-Jitsu) - международная организация, проводящая турниры по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу. В ростер организации входят звезды ММА, в том числе топовые бойцы UFC.

Жумагулов выступал в UFC с 2020 по 2023 год. За это время он провел семь поединков, одержав одну победу при шести поражениях. На данный момент рекорд казахстанца - 19 побед и 9 поражений.