Жумагулов проведет бой против Джонсона на турнире UFC

В ночь с 19 на 20 ноября состоится шестой поединок казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова (14-7) в UFC, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступит на турнире UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе (США) и встретится с американским файтером Чарльзом Джонсоном (11-3).

Посмотреть этот бой можно будет на официальном сайте UFC. Начало - примерно в 02:00 по астанинскому времени.

Что касается котировок букмекерской конторы Parimatch, то они выглядят следующим образом: победа Жумагулова — 2.45, победа Джонсона — 1.51.

Напомним, на данный момент Жалгас Жумагулов провел в UFC пять боев: один из них он выиграл, четыре — проиграл.

В своем последнем поединке в июне 34-летний казахстанец дрался с американцем Джеффом Молиной (11-2) и уступил ему раздельным решением судей.

Контракт с UFC он подписал 20 февраля 2020 года.