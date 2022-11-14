Фото: primeminister.kz
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика , Китай

Как будут развивать МЦПС "Хоргос", рассказал Жумангарин

12 ноября 2022 года заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин посетил Международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Вице-премьер изучил состояние и ознакомился с деятельностью объектов, расположенных на территории хоргосского узла: таможенного пункта пропуска «Нур жолы», производственной зоны СЭЗ «Хоргос – восточные ворота», багажного, логистического терминалов, мест строительства торговых и культурных центров Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».

МЦПС «Хоргос» – комплекс торгового, экономического, инвестиционного сотрудничества, развития туризма. Состоит из казахстанской и китайской частей, расположенных на приграничных территориях РК и КНР.

В 2017 году территория казахстанской части МЦПС «Хоргос» была наделена статусом специальной экономической зоны (СЭЗ). В июне 2019 года создана управляющая компания, после чего инвесторы СЭЗ «МЦПС «Хоргос» получили возможность стать ее участниками и пользоваться предусмотренными льготами.

«Стратегию развития международного центра «Хоргос» мы будем строить на увеличении торгово-экономического и туристического потенциала. Есть достойные проекты от инвесторов, например, город ремесленников, этнокультурный комплекс, строительство комфортабельных гостиниц и ресторанов. На базе МЦПС мы должны создать условия для развития электронной коммерции, экспорта казахстанских услуг и товаров, двусторонней торговли. Для этого необходимо провести ревизию всех объектов, переговоры с инвесторами, создать единую архитектуру планировки, решить вопросы с инфраструктурой, багажным отделением, чтобы люди могли беспрепятственно сдавать и получать багаж при въезде и выезде. Вся производственная и транспортно-логистическая часть, связанная с большегрузами, должна сконцентрироваться на территории СЭЗ «Хоргос – восточные ворота», – пояснил Серик Жумангарин.

Инвестиционный проект «Город ремесленников» реализуется на территории СЭЗ «МЦПС «Хоргос» с 2017 года на земельном участке площадью 3,8 га. Сумма инвестиций – 10 млрд тенге, площадь здания – 20 тысяч квадратных метров, предусматривается создание более 450 рабочих мест. Здесь организовываются помещения ремесленников и выставочные павильоны. Проект будет способствовать популяризации и развитию ремесленной деятельности в Казахстане.

Этнокультурный комплекс «Номад» – проект, в рамках которого будут воссозданы образы древних городов кочевников, располагавшихся вдоль Шелкового пути, что даст возможность познакомить гостей с обычаями, культурой, искусством народов, населявших Казахстан.

Также на территории МЦПС «Хоргос», на базе зданий бывшего таможенного поста «Жаркент», планируется создание выставочного центра «Казахстан». Для создания экспозиций будут привлекаться казахстанские предприятия ведущих отраслей экономики страны. При помощи новых технологий будут созданы экспонаты, отражающие природные, культурные, архитектурные, исторические объекты Казахстана.

Для развития электронной коммерции в 2019 году на территории МЦПС создан бондовый склад, позволяющий оказывать услуги по приему, хранению и дальнейшей отправке товаров в виде почтовых отправлений в страны ЕС, США, Бразилию, кроме стран Евразийского экономического союза. С ноября 2019 года по январь 2020 года осуществлена отправка коммерческих товаров в страны ЕС, США и Канады весом более 30 тонн. В связи с закрытием из-за пандемии границы КНР в январе 2020 года деятельность бондового склада была приостановлена.

Возобновление сервиса будет способствовать улучшению и совершенствованию логистической инфраструктуры, созданию благоприятного климата для привлечения инвестиций, упростит таможенное оформление и даст возможность наладить транзит международных почтовых отправлений. 

Кроме того, российский офис Alibaba Group и инвестиционная компания Казахстана достигли договоренности совместного строительства бондового склада на территории МЦПС «Хоргос». Активный интерес в открытии аналогичного склада проявляет интернет-магазин Ozon.

Популярное

Все
Жители Риддера потребовали вернуть городскую теплоэлектроцентраль в коммунальную собственность
Строительные дефекты выявлены практически в каждом доме, возведенном для погорельцев из Аулиекольского района
Решением постоянного совета ТЮРКСОЙ 2023 год объявлен памятным годом в странах – членах организации в честь Темирбека Жургенова и других выдающихся личностей
Конституционный суд: по надежным лекалам
Что стоит дом построить
​​​​​​​Свернуть с дороги в «климатический ад»
Кубок Казахстана у «Ордабасы»
Преодолеть правовой нигилизм
Демократии надо учиться
​​​​​​​Если с болезнью не справиться...
Общемедальный зачет за нами
​​​​​​​Знакомьтесь, это Достоевский
Помощь сердцу и сосудам
​​​​​​​Три «орешка» Сарыозека
Быть или казаться здоровой?
Обновления локомотивов – только от отечественного производителя
Вирус тоже хочет жить
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 ноября
Беспилотники и марихуана
Вакцина от равнодушия
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Закон Республики Казахстан
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Еще одну страну без визы смогут посещать казахстанцы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Браконьер на лодке пытался скрыться от полицейских на вертолете (видео)
Конституционный закон Республики Казахстан
Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода
Премьер Казахстана прибыл в Египет
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу

Читайте также

Экономика
Тенге стали меньше подделывать
Международное сотрудничество , Политика
Кандидатура нового посла Украины в Казахстане рассматривает…
Международное сотрудничество , Политика
Названа дата очередной встречи по Сирии в Астанинском форма…
Президент , Международное сотрудничество , США
Президент принял посла США Дэниела Розенблюма

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]