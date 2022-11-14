Как будут развивать МЦПС "Хоргос", рассказал Жумангарин

12 ноября 2022 года заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин посетил Международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Вице-премьер изучил состояние и ознакомился с деятельностью объектов, расположенных на территории хоргосского узла: таможенного пункта пропуска «Нур жолы», производственной зоны СЭЗ «Хоргос – восточные ворота», багажного, логистического терминалов, мест строительства торговых и культурных центров Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».

МЦПС «Хоргос» – комплекс торгового, экономического, инвестиционного сотрудничества, развития туризма. Состоит из казахстанской и китайской частей, расположенных на приграничных территориях РК и КНР.

В 2017 году территория казахстанской части МЦПС «Хоргос» была наделена статусом специальной экономической зоны (СЭЗ). В июне 2019 года создана управляющая компания, после чего инвесторы СЭЗ «МЦПС «Хоргос» получили возможность стать ее участниками и пользоваться предусмотренными льготами.

«Стратегию развития международного центра «Хоргос» мы будем строить на увеличении торгово-экономического и туристического потенциала. Есть достойные проекты от инвесторов, например, город ремесленников, этнокультурный комплекс, строительство комфортабельных гостиниц и ресторанов. На базе МЦПС мы должны создать условия для развития электронной коммерции, экспорта казахстанских услуг и товаров, двусторонней торговли. Для этого необходимо провести ревизию всех объектов, переговоры с инвесторами, создать единую архитектуру планировки, решить вопросы с инфраструктурой, багажным отделением, чтобы люди могли беспрепятственно сдавать и получать багаж при въезде и выезде. Вся производственная и транспортно-логистическая часть, связанная с большегрузами, должна сконцентрироваться на территории СЭЗ «Хоргос – восточные ворота», – пояснил Серик Жумангарин.

Инвестиционный проект «Город ремесленников» реализуется на территории СЭЗ «МЦПС «Хоргос» с 2017 года на земельном участке площадью 3,8 га. Сумма инвестиций – 10 млрд тенге, площадь здания – 20 тысяч квадратных метров, предусматривается создание более 450 рабочих мест. Здесь организовываются помещения ремесленников и выставочные павильоны. Проект будет способствовать популяризации и развитию ремесленной деятельности в Казахстане.

Этнокультурный комплекс «Номад» – проект, в рамках которого будут воссозданы образы древних городов кочевников, располагавшихся вдоль Шелкового пути, что даст возможность познакомить гостей с обычаями, культурой, искусством народов, населявших Казахстан.

Также на территории МЦПС «Хоргос», на базе зданий бывшего таможенного поста «Жаркент», планируется создание выставочного центра «Казахстан». Для создания экспозиций будут привлекаться казахстанские предприятия ведущих отраслей экономики страны. При помощи новых технологий будут созданы экспонаты, отражающие природные, культурные, архитектурные, исторические объекты Казахстана.

Для развития электронной коммерции в 2019 году на территории МЦПС создан бондовый склад, позволяющий оказывать услуги по приему, хранению и дальнейшей отправке товаров в виде почтовых отправлений в страны ЕС, США, Бразилию, кроме стран Евразийского экономического союза. С ноября 2019 года по январь 2020 года осуществлена отправка коммерческих товаров в страны ЕС, США и Канады весом более 30 тонн. В связи с закрытием из-за пандемии границы КНР в январе 2020 года деятельность бондового склада была приостановлена.

Возобновление сервиса будет способствовать улучшению и совершенствованию логистической инфраструктуры, созданию благоприятного климата для привлечения инвестиций, упростит таможенное оформление и даст возможность наладить транзит международных почтовых отправлений.

Кроме того, российский офис Alibaba Group и инвестиционная компания Казахстана достигли договоренности совместного строительства бондового склада на территории МЦПС «Хоргос». Активный интерес в открытии аналогичного склада проявляет интернет-магазин Ozon.