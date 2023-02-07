Жумангарин раскритиковал работу по сдерживанию цен в столице и двух регионах

Правительство, Экономика
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Диасов Ораз
корреспондент

По его словам, работа по выявлению и устранению непродуктивных посредников ведется слабо.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

В регионах работа по стабилизации цен проводится на недостаточном уровне. Об этом заявил министр торговли и интеграции Серик Жумангарин на заседании правительства, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«По итогам января инфляция составила 1,1%, в том числе продовольственная - 1,4 %, непродовольственная - 0,9%, платные услуги - 0,7%. Наибольший уровень продовольственной инфляции сложился в Астане и Шымкенте, а также в Кызылординской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях и в области Улытау. Индекс цен на социально значимые продовольственные товары с начала года составил 1,7%. Еженедельная динамика варьируется на уровне +0,3 - +0,4%. Наибольший темп роста с начала года отмечается в Мангистауской, Улытауской области и в городе Астана», - отметил Серик Жумангарин.

В разрезе товаров, продолжил он, максимальный рост с начала года отмечен на лук - 22,5%, рис - 5,2%, капусту - 4,1%, молоко и морковь - 3,1%, картофель - 3%, рожки - 2,6%.

«В Мангистауской области в ходе анализа установлено, что из 3,6 млрд тенге, предусмотренных на реализацию механизмов стабилизации цен, 2 млрд тенге не задействованы. Из 5 действующих договоров, заключенных СПК «Каспий» на поставку овощей, только один договор заключен с производителем, остальные 4 - с оптовиками. Область Улытау - постоянный лидер по росту цен. Регион с точки зрения логистики является тупиковым. СПК создан недавно, но до сих пор не организована слаженная работа СПК и местного бизнеса. В Астане выделенная сумма финансирования по механизму «оборотная схема» составляет 14 млрд тенге, но остается в тройке лидеров по росту цен, как по итогам 2022 года, так и с начала 2023 года. Работа по выявлению и устранению непродуктивных посредников ведется слабо», - подчеркнул министр.

В целом, по его словам, с начала года нет фактов выявления нарушений законодательства в сфере торговой деятельности, в том числе не выявлено ни одного непродуктивного посредника. Новому руководству города необходимо перестроить работу СПК и региональной комиссии.

«По результатам анализа вынужден отметить, что в регионах работа по стабилизации цен и реализация инструментов стабилизации цен проводится на недостаточном уровне. Нами продолжается проведение рейтинга регионов по оценке основных показателей деятельности по стабилизации цен», - резюмировал глава Минторговли.

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