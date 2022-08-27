Жумангарин встретился с представителями профессиональной молодежи СНГ и ЕАЭС

Исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра РК – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин встретился на деловом завтраке с представителями профессиональной молодежи СНГ и ЕАЭС в рамках первого Молодежного форума Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Серик Жумангарин отметил, что поддержка молодежи — важнейшая составляющая государственной политики развития человеческого капитала.

В рамках Содружества Независимых Государств реализуется Стратегия международного молодежного сотрудничества государств – участников на 2021-2030 годы и Концепция развития сотрудничества государств – участников СНГ в поддержке молодежного добровольческого (волонтерского) движения. Площадкой для сближения творческой молодежи является Международный молодежный проект «100 идей для СНГ». В мае нынешнего года главами правительств СНГ инициирован международный проект «Молодежная столица СНГ». Казахстан выступил с инициативой дополнить проект молодежной столицы проведением молодежного форума.

«Встречи в рамках форума не только расширяют горизонты общения молодежных организаций разных стран, но и является хорошей почвой для обмена опытом странами СНГ. Это стимулирует совершенствование молодежной политики наших стран», — отметил и.о. министра торговли и интеграции Премьер-Министра РК.

Он добавил также, что в Казахстане уделяется особое внимание созданию новых, более качественных условий для всестороннего развития молодых казахстанцев. В том числе через вовлечение молодежи в процесс управления государством. В Совет по молодежной политике при Президенте страны входят общественные активисты, молодые ученые и предприниматели, представители сельской и творческой молодежи, обладатели различных грантов, лидеры молодежных организаций. Сформирован прозрачный и эффективный социальный лифт для молодых казахстанцев — Президентский молодежный кадровый резерв. Он позволяет наиболее квалифицированным, перспективным и креативным молодым людям занять руководящие должности в системе государственного управления и квазигосударственного сектора.

«Во время конкурсов на занятие должностей в первую очередь предпочтение отдается участникам Президентского кадрового резерва», — сказал Жумангарин.

На сегодня 218 президентских резервистов назначены на высшие должности, в том числе 19 – на политические.