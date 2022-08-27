Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Международное сотрудничество , Правительство , Общество
Жумангарин встретился с представителями профессиональной молодежи СНГ и ЕАЭС

Исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра РК – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин встретился на деловом завтраке с представителями профессиональной молодежи СНГ и ЕАЭС в рамках первого Молодежного форума Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Серик Жумангарин отметил, что поддержка молодежи — важнейшая составляющая государственной политики развития человеческого капитала.

В рамках Содружества Независимых Государств реализуется Стратегия международного молодежного сотрудничества государств – участников на 2021-2030 годы и Концепция развития сотрудничества государств – участников СНГ в поддержке молодежного добровольческого (волонтерского) движения. Площадкой для сближения творческой молодежи является Международный молодежный проект «100 идей для СНГ». В мае нынешнего года главами правительств СНГ инициирован международный проект «Молодежная столица СНГ». Казахстан выступил с инициативой дополнить проект молодежной столицы проведением молодежного форума.

«Встречи в рамках форума не только расширяют горизонты общения молодежных организаций разных стран, но и является хорошей почвой для обмена опытом странами СНГ. Это стимулирует совершенствование  молодежной политики наших стран», — отметил и.о. министра торговли и интеграции Премьер-Министра РК.

Он добавил также, что в Казахстане уделяется особое внимание созданию новых, более качественных условий для всестороннего развития молодых казахстанцев. В том числе через вовлечение молодежи в процесс управления государством. В Совет по молодежной политике при Президенте страны входят общественные активисты, молодые ученые и предприниматели, представители сельской и творческой молодежи, обладатели различных грантов, лидеры молодежных организаций. Сформирован прозрачный и эффективный социальный лифт для молодых казахстанцев — Президентский молодежный кадровый резерв. Он позволяет наиболее квалифицированным, перспективным и креативным молодым людям занять руководящие должности в системе государственного управления и квазигосударственного сектора.

«Во время конкурсов на занятие должностей в первую очередь предпочтение отдается участникам Президентского кадрового резерва», — сказал Жумангарин.

На сегодня 218 президентских резервистов назначены на высшие должности, в том числе 19 – на политические.

Популярное

Все
Самокаты планируют приравнять в мерах ответственности к другим видам транспорта
КамАЗ с прицепом утонул на... дороге в селе Саумалколь Северо-Казахстанской области
Некоторые гиды во время экскурсий пересказывают легенды, выдавая их за исторические факты
Жители нового областного центра Конаева жалуются на неприятный запах и проблемы с вывозом мусора
Топливо по талонам отпускают на некоторых заправках Павлодарской области
Сегодня, 27 августа, исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном
Творчество и духовность
Выборы сенаторов состоялись
Конопля на даче
Плохие дороги: причин не счесть
Отопительный сезон не за горами
Конституционный суд: нормы и практика
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 августа
В память о полководце
Биометрия для осужденных
Новые принципы и гарантии
Патриотизм в лицах
Чтобы не было аварий
Борьба за кубки
Место скорби
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
МИД и МВД прокомментировали ситуацию с казахстанкой, попавшей в "рабство" в Лаосе
Рассылку о переименовании Назарбаев Университета прокомментировали в министерстве
Оборотные схемы и работу региональных комиссий по выявлению посредников пересмотрят в Казахстане
Токаев выразил удовлетворение итогами переговоров с Путиным
Одно из красивейших и уникальных сакральных мест Карагандинской области – урочище Бектау-Ата
"Мать пыталась утопить детей в Алматы": в полиции отреагировали на публикацию
Назначен начальник Академии Национальной гвардии РК
Военнослужащий Нацгвардии умер в Алматы
«Самое важное в мире религиозное мероприятие»
Двери закрываются! Отменой востребованного ж/д рейса возмущены жители СКО
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?
Хроники коммунальной реформы
Тонкая красная нить инфоцыганства
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!

Читайте также

Общество , Культура
Как в Нур-Султане отметят День Конституции Казахстана
Международное сотрудничество , Транспорт
Авиасообщение между Казахстаном и Вьетнамом откроется в окт…
Правительство , Экономика
Порядка 500 млрд тенге инвестируют в сахарную отрасль в Каз…
Правительство
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]