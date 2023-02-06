Жумангарин встретился с руководителем Wildberries

Сегодня, 6 февраля, заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин встретился с генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Это вторая встреча вице-премьера Казахстана с представителем крупнейшего маркетплейса России. Ранее в Москве С. Жумангарин обсудил с Т. Бакальчук возможности расширения электронной площадки в Казахстане. Начиная с того времени, в Алматы инициирован инвестпроект по строительству логистического центра по складированию и хранению груза, проведена встреча с акиматом Астаны по возможностям аренды земельных участков и складских помещений.

По словам Т. Бакальчук, у компании, помимо развития в Астане и Алматы, большие планы по активной деятельности в других регионах Казахстана.

«Мы заинтересованы в развитии сети на территории даже самых отдаленных регионов Казахстана. Сейчас мы видим, что на Wildberries очень много продавцов, в том числе женщин, которые зарабатывают на продажах через нашу площадку», – сказала она.

По данным АО «Казпочта», объем рынка электронной торговли за 2021 год составил 1 286,8 млрд тенге, это 9,6% от общего объема розничной торговли. Объем рынка B2C (от business-to-consumer) электронной торговли за 9 месяцев 2022 года составил 806,9 млрд тенге.

Вместе с тем по итогам 2021 года оборот на платформе Wildberries составил 60,7 млрд тенге. За 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 6 749 поставщиков, объем продаж товаров казахстанских предпринимателей составил более 46,2 млрд тенге. Общий объем Wildberries на территории Казахстана – 92,4 млрд тенге, что составляет 11,4% от общего объема электронной торговли в Казахстане (рост в сравнении с 2021 годом составил 52%).