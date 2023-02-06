Жумангарин встретился с руководителем Wildberries

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика, Россия
1490

Сегодня, 6 февраля, заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин встретился с генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Это вторая встреча вице-премьера Казахстана с представителем крупнейшего маркетплейса России. Ранее в Москве С. Жумангарин обсудил с Т. Бакальчук возможности расширения электронной площадки в Казахстане. Начиная с того времени, в Алматы инициирован инвестпроект по строительству логистического центра по складированию и хранению груза, проведена встреча с акиматом Астаны по возможностям аренды земельных участков и складских помещений.

По словам Т. Бакальчук, у компании, помимо развития в Астане и Алматы, большие планы по активной деятельности в других регионах Казахстана.

«Мы заинтересованы в развитии сети на территории даже самых отдаленных регионов Казахстана. Сейчас мы видим, что на Wildberries очень много продавцов, в том числе женщин, которые зарабатывают на продажах через нашу площадку», – сказала она.

По данным АО «Казпочта», объем рынка электронной торговли за 2021 год составил 1 286,8 млрд тенге, это 9,6% от общего объема розничной торговли. Объем рынка B2C (от business-to-consumer) электронной торговли за 9 месяцев 2022 года составил 806,9 млрд тенге.

Вместе с тем по итогам 2021 года оборот на платформе Wildberries составил 60,7 млрд тенге. За 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 6 749 поставщиков, объем продаж товаров казахстанских предпринимателей составил более 46,2 млрд тенге. Общий объем Wildberries на территории Казахстана – 92,4 млрд тенге, что составляет 11,4% от общего объема электронной торговли в Казахстане (рост в сравнении с 2021 годом составил 52%).

 

Популярное

Все
Западно-Казахстанская область занимает последнее место в республике по выделению средств на организацию горячего питания в школах
Из космоса опасные сигналы
Костанайцы стали меньше платить за тепло
У каждого вайнаха есть своя казахская история
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Закон Республик и Казахстан
Закон Республики Казахстан
Виза С-5 как барьер для инвесторов
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
В Риддере населению вернут деньги за услуги теплоснабжения, которыми горожане обеспечивались не в полном объеме
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
С Чили нам не повезло
Галопом по Европе
«Барыс» тряхнул стариной
Весенний паводок не за горами
Кубометры стен и лестниц
Пусть посоветует совет
Льготное автокредитование: как подать заявку
Еще раз о кино
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Муж застрелил жену и убил себя в Алматы
"Не наши сотрудники" – глава Минэнерго об инциденте в лифте
Я везу из-за «бугра» телефон, табак, меха
Директора турагентства "Kausar Travel" арестовали в Алматы
Алматинец застрелил жену и убил себя: соседи рассказали подробности
За 5 часов пришили руку парню столичные врачи
Парень из Шымкента всерьез настроен вывести казахстанские комиксы на один уровень с мировыми
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Пещера Коныр-Аулие веками манит людей своими легендами и магической атмосферой. Все, что известно об этом месте, похоже и на правду, и на миф одновременно
Смаилов призвал переходить на электронные транспортные документы в рамках ЕАЭС
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Инновации на развалинах аграрной науки
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Снег выпал в Египте
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Массовое ДТП в СКО: два человека погибли
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию

Читайте также

Самолет с казахстанскими спасателями прибыл в Турцию
В Казахстане будут применять фискальные данные для расчета …
Не будет ни дефицита, ни роста цены – Минторговли РК о саха…
Новый Международный форум Астана пройдет под эгидой президе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]