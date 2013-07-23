Журавли над полигоном

Замечательный поэт, член Союза писателей Казах­стана Евгений Титаев – автор более десятка книг стихов, прозы и публицистики, в том числе популярных детских книжек, родился в 1957 году в Семипалатинске. Окончил медицинское училище и филологический факультет Семипалатинского педагогического института. Так что полигон был данностью его жизни с рождения: «Мы жили рядом с полигоном, мы притерпелись к нему. Совсем как античный Дамокл – к своему висящему над головой мечу». А в 1977 году молодой фельдшер оказался засекреченным сотрудником Противобруцеллезного диспансера № 4 Минздрава СССР, который занимался обслуживанием полигона:

«Мобильные группы сотрудников выезжали на ядерные испытания, производили дозиметрические измерения, брали пробы воды из Атомного озера, собирали траву в районе подземных взрывов. Следили за здоровьем персонала площадки-10, в просторечии – «десятки». В стационаре выборочно обследовались жители ближайших к полигону сел. Отслеживалась и радиационная обстановка региона». Деятельность диспансера была напрямую связана с секретными научными программами некоторых московских НИИ. Теперь это – Институт экологии и радиационной медицины. В нем и определили автору дозу, которую он получил, участвуя в сражениях «холодной» войны – тридцать пять бэр. «Ничего хорошего, но многим досталось и поболе», – констатирует он.

«Я ни с кем не собираюсь сводить счеты. Во мне нет ни злости, ни досады, ни стремления поделиться сенсациями. Все и так уже рассекречено, на дворе другая эпоха. Мне, «маленькому человеку полигона», просто хотелось выговориться, показать, как этот самый полигон влиял на характеры людей, на их взаимоотношения, сделать набросок того непростого времени, когда я был молодым, а любимая мной страна, находясь на пике своего могущества, уже приближалась к своему концу, еще о том не подозревая. И семипалатинская ядерная трагедия тоже стала хоть и не основной, но одной из многих причин развала нашего общего Отечества», – определяет свою писательскую задачу Евгений Титаев.

И он показывает нам жизнь полигона с его ежедневно творящейся трагедией, о которой многие участвующие в ней люди и не подозревают. Это «наполненная прекрасностью» Сонечка из Бескарагайского района, которая собиралась жить долго-долго, а медики уже отмерили ей свой срок. Это скончавшийся от острой лучевой болезни оператор-ленинградец, по неосторожности решивший исправлять случившуюся в схеме неполадку. Это школьный учитель нашего автора Завьялов, ненароком забредший со своим рюкзаком «туда, где оставил свою метку ядерный дракон». Это аксакал из Абаевского района, уже передвигавшийся с помощью внучек, но надеявшийся «еще походить, сколь Аллах даст». И был в диспансере еще целый список сельчан, ставших невольными свидетелями наземных и воздушных испытаний.

Полигон сократил жизнь многим и многим своим жертвам. Ну а тем, кто живы? «Те жалкие крохи, которые получают люди, пережившие ядерные испытания и отнюдь не по своей вине потерявшие здоровье, – это укор всем, забывшим о них», – замечает Евгений Титаев. Ради них, ради тревожной памяти и пишет он свои «свидетельские показания», ставшие еще и хорошей прозой, наполненной живой жизнью, где трагическое и смешное, высокое и низкое всегда рядом. Где неизбывны радость и сознание ценности каждой прожитой секунды, и еще – надежда, надежда, надежда…

Ну а что же журавли? Журавли – они всегда к весне, всегда к жизни. Как и 36 лет назад, когда их впервые увидел над полигоном молодой помощник санитарного врача.

Ждем ответов читателей на вопросы (Shashkova@kazpravda.kz): 1.Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни? 2.Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?

Любовь ШАШКОВА