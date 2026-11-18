В ежегодном прогнозе The World Ahead 2027 обозначены десять главных вызовов для мира на предстоящий год. По оценке редакции, реальность догнала научную фантастику: дроны изменили войны, такси ездят сами, а ИИ-модели выходят из-под контроля, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

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Центральной темой, как отмечает издание, станет посттрамповская эра — после промежуточных выборов в США начнется борьба за наследство, но сам Дональд Трамп будет вести себя «как разрушительная Angry Bird», умножая указы и юридические споры.

Последствия военной операции США и Израиля против Ирана будут ощущаться весь год, считает издание. Доверие союзников подорвано, региональная политика и энергопотоки перестраиваются, а нехватка удобрений грозит продовольственной безопасности.

2027-й обещает стать самым жарким годом в истории: «супер-Эль-Ниньо» принесет засухи и лесные пожары. Одновременно вырастет отторжение ИИ — более мощные модели усилят кибератаки, а долговая нагрузка компаний повысит риск краха.

Во Франции высоки шансы на победу на президентских выборах ультраправой Марин Ле Пен, что ударит по франко-германскому мотору ЕС. Рынки облигаций будут под давлением из-за бюджетных излишеств и новой инфляции.

Препараты для похудения изменят потребительское поведение, а удешевление запусков откроет путь к частным станциям и дата-центрам на орбите.