Журналист должен быть готов ко всему

Вас когда-нибудь брали в заложники? А многие ли рядовые корреспонденты преодолевали минное поле, участвовали в бою, оказывали помощь раненым? Все это мне пришлось пережить за три дня в рамках военного дискурса для журналистов. Конечно, это были хорошо спланированные учения, но эмоции – от страха до восторга – были самыми настоящими.

Из зоны комфорта

Признаться честно, когда пресс-служба Министерства обороны предложила принять участие в учебно-практическом семинаре по экстремальной журналистике «Военный дискурс. Спасск-2022», я долго сомневалась. Выдержу ли физически и психологически, нужны ли мне вообще эти испытания, если я почти «паркетный» журналист с 20-летним стажем?

И все-таки профессиональный интерес и желание вырваться из зоны комфорта привели меня в команду отважных коллег. Экстрим начался еще в столице, когда при посадке на военный самолет задул сбивающий с ног холодный ветер. Но в Карагандинском аэропорту светило солнце, и по дороге на полигон регионального командования «Астана» я наслаждалась запахом разнотравья, еще не представляя, что меня ждет впереди.

Министерство обороны проводит такие дискурсы с 2015 года. Всего их прошло больше десяти в разных регионах Казахстана с участием порядка двухсот корреспондентов и блогеров. И количество желающих принять в них участие только растет.

Нынешняя вылазка – первая за три года пандемии. Работники пера и микрофона прибыли в учебный центр «Спасск» на три дня. И все это время нас заботливо опекали военные инструкторы.

Будни проходили по-военному дисциплинированно – подъем в семь утра, прием пищи в столовой по расписанию, передвижение по территории без сопровождающего запрещено.

На первой встрече в местном клубе руководитель семинара подполковник Рустам Эюбов сразу подчеркнул:

– Мы не собираемся учить вас вашим профессиональным навыкам, а лишь хотим показать, с чем вы потенциально можете столкнуться и как действовать в той или иной ситуации.

Командир, как мы все стали звать Рустама Мамедовича, предупредил, что нас ждут максимально экстремальные условия, и заявил, что на территории учебного центра «орудуют террористы», так что нам нужно быть начеку. Если б мы тогда отнеслись повнимательнее к этим словам!

Боевое крещение

Анализируя прошедшие испытания, могу сказать, что в программе все продумано до мелочей. Полученные теоретические знания тут же отрабатывались и закреплялись на практике.

Для начала нам устроили самый настоящий тимбилдинг, чтобы мы познакомились и стали командой, что было немаловажным для успешного прохождения курса. В квесте из пяти заданий особенно тяжело пришлось ребятам, которые вели себя как настоящие мужчины, помогая девушкам.

Например, нужно было всей коман­де перейти на другую сторону через обруч, не задев краев, и парни просто передавали нас из рук в руки. А последний с разбега влетел в обруч, кувыркнувшись, как заправский акробат. Команд­ный дух формировался и при передвижении с завязанными глазами, когда лишь замыкающий цепочку видел путь и движениями по плечу впереди стоящего направлял всю команду.

Пройдя последнее задание, мы расслабились и весело обсуждали предстоящий ужин, когда из леса раздались выстрелы. Не сразу сообразив, что к чему, я было ринулась бежать, причем даже не зная куда, но через пару минут была повалена кем-то на землю. Ужасные крики импровизированных «боевиков», их команды, толчки и стрельба быстро дезориентировали. Я не успела опомниться, как руки оказались туго связанными, а на голове был пакет.

«Кто вы? Откуда? Что делаете на нашей земле?!» – военнослужащие хорошо играли роль «боевиков». А я не знала, что лучше – молчать или что-то отвечать. Перед глазами проносились кад­ры из кинофильмов, но я никогда не думала, что сама окажусь в такой ситуации и что буду чувствовать.

Чувство беспомощности рос­ло, а адреналин зашкаливал! К счастью, на этот раз все быстро закончилось. Инструкторы сняли пакеты и аплодировали тем, кому удалось сбежать. А я стояла растерянная и с полным ощущением провала, ведь если б это случилось на самом деле, меня уже не было бы в живых…

Тяжело в учении, легко в бою

На следующий день нас ждала теория. Инструктор дискурса, профессиональный военный журналист Руслан Бек рассказал об особенностях работы в горячих точках. Четких постулатов, конечно, нет, но выработано общее понимание, например, по опыту программы прикрепления журналистов к военным во время войны в Ираке.

Правовые аспекты деятельности СМИ в зоне военных действий регулируются Международным гуманитарным правом. Главное – надо помнить, что журналист теряет статус гражданского лица, как только берет в руки оружие. Так что делать этого категоричес­ки нельзя. Человеческая жизнь не стоит даже самого лучшего репортажа!

Удобная экипировка, средства связи, список контактов, в том числе и на бумаге, гостинцы для местных – все это пригодится для работы в зоне конфликта. Нужно изучить информацию о стране нахождения, составить детально расписанный план заданий. Путешествовать лучше с сопровождающим, знающим местные традиции и язык. В целом хорошая подготовка поз­волит максимально быстро и эффективно выполнить свое задание и покинуть горячую точку.

Разобрали и действия работников СМИ во время массовых беспорядков. Главное здесь – позаботиться о средствах связи с редакцией и путях отступления.

Недавние трагические события в Алматы стали наглядным примером того, что журналистам в мирное время, на Родине пришлось работать буквально под пулями. И, кстати, некоторые из тех, что прошли такой военный дискурс, были благодарны за то, что смогли не растеряться в сложный момент.

Изучая основы автономного выживания в экстремальных условиях, узнала, что костер бывает нескольких видов – очаг, свеча, нодья, охотничий, звез­да, таежный, колодец. Немало и способов добывания огня и пить­евой воды. Все это мы потом вспоминали и опробовали на деле в полевых условиях.

Большое внимание уделяется экипировке: все должно быть максимально компактным, функ­циональным, нужным.

Нам показали содержимое военного рюкзака, чтобы мы могли придумать и собрать для себя аналогичный комплект. На себе военнослужащий носит оружие и боеприпасы, каску, тактичес­кие очки, бронежилет, аптечку быстрого извлечения, средства связи, наушники, которые глушат взрывы и стрельбу.

Обязательны в рюкзаке фонарь, неприкосновенный аварийный запас, лопата, боевой нож и кремний. Есть портативная пила, компас, спальный мешок, запас­ное белье, таблетки для очистки воды. А содержимое сухпайка мы попробовали на вкус: перловая каша с говядиной оказалась съедобной даже в холодном виде, а галеты и фруктовую палочку я бы ела хоть каждый день.

Парамедик воинской части Юлия Березовская подробно показала способы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, переломах, ранениях и утоплении. Но, забегая вперед, скажу, что мы благополучно все забыли в критический момент.

Когда на следующий день бежали по горящему полигону в условиях, приближенных к боевым, пришлось спасать двух раненых. Висящие наружу кишки (конечно, муляж), лужа искусственной крови, истошные крики бойца и его агония лично меня ввели в ступор. И кое-как завязанный бинт, случись это на самом деле, раненого бы точно не спас.

Адреналин зашкаливал!

Теоретические знания участники семинара закрепили в учебном поле. Надев бронежилеты и каски, с рюкзаком за спиной мы пошли по пересеченной местнос­ти. Здесь отрабатывалось сразу несколько боевых задач – действия по сигналу тревоги, совершение марша, преодоление минного поля, правила передвижения на боевой технике, действия журналиста в условиях ведения боевых действий в городе…

«Голову ниже!» – закричал командир, когда раздались выс­трелы, как мы уже поняли, вездесущих «боевиков». И когда я не очень-то умело просто втянула голову в плечи, кто-то сзади сильно толкнул меня на землю.

«Ложись!» – послышалась коман­да. «Ой!» – закричала я от боли в разбитой коленке. Но все-таки уткнулась лицом в высокую траву, задыхаясь от бега и активно вырабатываемого гормона страха.

В моем бронежилете не было металлической плиты, рюкзак был наполовину пуст, и физичес­ки я достаточно подготовлена. И все же привал был желанен как никогда.

Но впереди ждало минное поле, где вновь пришлось поработать в команде. Изучив тут же виды мин и взрывчаток, мы искали их уже на специально подготовленной тропе. Надо сказать, не все вышли оттуда «целыми и невредимыми».

На полигон мы добирались в армейском грузовике, глотая пыль и подпрыгивая на ухабах. Впервые прокатилась я и на БМП. Строгий инструктаж перед этим необходим: эта махина сама по себе может стать орудием убийства.

Но когда сидишь на самом верху в окружении бравых солдат и офицеров, а вокруг раздаются взрывы, пахнет гарью, кричат «террористы», то как-то иначе воспринимаешь слова «война» и «мир», «защитники» и «безо­пасность». Я выросла на фильмах о войне и в детстве мечтала спасать раненых на поле боя. И только сейчас поняла, как это невероятно страшно и трудно.

– Мы старались максимально погрузить вас в атмосферу реальной опасности, чтобы журналист смог определить для себя, стоит ему ехать в горячую точку или нет, сможет ли он выдержать. Хотелось бы, чтобы все эти навыки вам никогда не пригодились. Но если придется оказаться в зоне риска, надеюсь, что наш курс поможет вам достичь своих целей наиболее быстро и безопасно, – сказал в интервью прямо на полигоне офицер департамента информации и коммуникаций Максим Красницкий, который, кстати, все это время обеспечивал качественную фото- и видеосъемку.

Максим обучался переводчес­кому делу в Военном институте Министерства обороны и провел восемь месяцев в составе миро­творческой миссии в Ливане. Опыт, приобретенный в этой командировке, дает многое, говорит он.

Надеюсь, не пригодится…

Захват заложников на нас «отрабатывали» трижды. И каждый раз это было неожиданно и реалистично.

Один раз мы мирно играли в «Мафию» в фойе. Тогда меня оставили лежать на полу, и я, не веря своему счастью избежать «пыток», которые предстояли другим, полночи с ужасом ждала, что за мной вернутся. Ощущения, скажу я вам, не из веселых. Я на самом деле прислушивалась к каждому шороху, рисовала в воображении жуткую картину и продумывала предстоящие действия.

Еще раз на нашу машину «напали», когда мы дружно пели, воодушевленные тем, что справились с заданием на выживание – построили шалаш и развели огонь без спичек, вскипятив на нем воду. Нам всем связали руки и глаза, заставили цепочкой идти друг за другом (похожее задание мы выполняли ранее в квесте) и спустили в подземный зиндан. Парней били почти по-настоящему, девушек больше «пытали» психологически: когда рядом кричат, что отпилят кому-то ногу, и шум работающей бензопилы перебивает крики о помощи, то льющаяся на тебя вода кажется брызгами крови.

Одна журналистка не выдержала и покинула испытание. Надо сказать, что инструкторы внимательно следили за состоянием каждого. Например, моментально ослабили мне повязку, когда я сказала, что руки отекают.

Зато такая реалистичность позволяла ощутить все гораздо острее и понять хотя бы приблизительно, что ты будешь чувствовать, окажись в руках бандитов.

Военные затем обязательно разбирали поведение каждого из нас, указывали на явные ошибки и давали советы.

– Журналиста могут захватить с несколькими целями: выкуп, информация, шантаж, вербовка, показательная казнь с элементами устрашения, – рассуждал Рустам Эюбов. – Первое, что нужно сделать, это оценить обстановку и свои возможности. Можете сбежать – бегите. Если вы не носитель секрета, то, попавшись в плен, нет смысла молчать или отрицать очевидное. Важно определить, чего от вас хотят, узнать их требования и пытаться оттягивать время. Чем больше вы будете сопротивляться, тем больше в отношении вас будут применять физическую силу…

Каждый дискурс анализируется, программа совершенствуется и развивается. В этом году планируется еще как минимум один такой сбор репортеров. И уж точно никто из них не забудет проведенные на полигоне дни и ночи.

У каждого действительно были свои инсайты. Например, я училась доверять, ведь, как сказал командир, «ноль процентов доверия – стопроцентная неудача». Полученные здесь знания вполне могут пригодиться и в мирной жизни: теперь я знаю, как лучше собираться в поход, что нужно обязательно взять с собой и на чем нельзя экономить.

Я поняла, что никогда не захочу оказаться в зоне военных действий, но если вдруг окажусь, то не раскисну, сумею взять себя в руки и попытаюсь не только спастись, но и выполнить свою работу. Ведь журналистика – мое призвание, какой бы экстремальной она ни была.