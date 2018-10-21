Журналист и продюсер телеканала Hit tv найдена мертвой в Алматы
Журналист и продюсер музыкального телеканала Hit tv Айгерим Мусаева обнаружена мертвой в Алматы, сообщает Inform.kz.
До трагедии молодую девушку родственники и коллеги искали два дня. Об ее исчезновении они сообщили в социальных сетях. По их словам, Айгерим ушла из дома, при этом ничего с собой не взяв. Последний раз журналистку зафиксировала камера видеонаблюдения у здания ЦОНа Алатауского района.
"Айгерим Мусаева днем вышла из дома, так и не вернулась. Она не могла просто уйти, ведь у нее двое детей. Мы не можем даже предположить, где она может находиться. Айгерим очень ответственный человек, поэтому она не могла бросить двух маленьких детей", - говорилось в сообщении коллег.
Несколько часов назад стало известно, что девушку обнаружили мертвой.
В пресс-службе ДВД на транспорте МВД РК информацию подтвердили. Обстоятельства трагедии станут известны позже.