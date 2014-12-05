Журналист "Казахстанской правды" удостоилась премии в номинации "Лучший эксклюзив" Общество 717 Динара ЮСУПОВА

Рубрика "Финансовая грамотность", выходящая на страницах "Казахстанской правды", и автор материалов, размещаемых под ней, – Алевтина Донских – удостоились премии в номинации "Лучший эксклюзив" в конкурсе, учрежденном Евразийским банком и проводимом второй год подряд, сообщает Kazpravda.kz.



Каждый материал под отмеченной рубрикой посвящался актуальным для читателей темам. Даже самую сложную из них автору удавалось подавать в доступной форме. Помогали в этом профессиональные комментарии спикеров и консультантов – казахстанских финансистов и банкиров.



Так вышло, что специалисты самого Евразийского банка в этом проекте "Казправды" пока не участвовали. Но тем и дороже оценка организаторов конкурса. Он проводится с целью привлечь интерес СМИ к финансовой тематике и повысить профессионализм авторов, работающих в этой сфере. По условиям творческого состязания жюри не рассматривало материалы, размещенные на коммерческой основе. Для участия в конкурсе поступило в общей сложности 105 работ на казахском и русском языках.



– Банк выступает за объективное и профессиональное освещение новостей и тем финансового сектора. Журналисты, способные доступно объяснить огромной читательской аудитории положение дел на рынке, научить ориентироваться в порой сложных финансовых терминах и индикаторах, заслуживают огромного уважения, – подчеркнул в ходе церемонии награждения председатель правления Евразийского банка Майкл Эгглтон.



Ну а члены жюри отметили высокую образовательную составляющую публикаций участников конкурса. В нынешнем году премии получили восемь казахстанских авторов из ведущих деловых и общественно-политических изданий. Первое место в номинации "Лучший материал о банковском секторе Казахстана" присуждено экономическому обозревателю Валентине Владимирской. В числе награжденных также журналисты Анна Видянова, Гулнар Тажиева, Александр Васильев, Жанар Жолтаева, Алена Любушак, Ирина Ярунина.



