Журналист меняет профессию

Именно это смогли сделать около 20 работников пера и микрофона в канун своего профессионального праздника в столичной NIS.

Обычно в Назарбаев Интеллектуальные школы (NIS) журналисты приходят за интересным материалом – об учениках, педагогах, новаторских методах обучения. Но на сей раз здесь организовали необычный праздник, предложив газетчикам и телевизионщикам попробовать себя в новых для них ремеслах. Гости прошли пять мастер-классов по игре на домбре и различным видам декоративно-прикладного творчества.

Впервые сели за гончарный круг редактор телеканала «Хабар» Дина Алланазарова, замес­титель директора медиахолдинга «Елорда Ақпарат» Канат Ауесбай и редактор отдела экономики республиканской газеты «Егемен Қазақстан» Кымбат Токтамурат. Получили первые уроки игры на домбре собкор телеканала КТК Гульбагда Кобеева и Жайна Алтынбек с телеканала «Астана ТВ».

Собирали сакральный бесик Дастан Мурсалим, которого страна знает по утренней прог­рамме «Таншолпан» телеканала Qazaqstan, и главный редактор республиканской газеты «Білімді ел» Ляззат Туркестанова. Заветные мечты сбылись у нескольких сот журналистов по всей стране, так как медиамарафон с мастер-классами и спортивными состязаниями тоже, кстати, впервые проходит во всех интеллектуальных школах Казахстана.

В Нур-Султане представителей СМИ встречал директор Интеллектуальной школы физико-математического нап­равления Мейрам Жакенов. И его отеческое отношение и профессионализм чувствовались во время всей экскурсии по учебному заведению.

Педагоги здесь действительно, что называется, от Бога. У каждого свой участок, работе на котором они отдаются всей душой. Например, мастер-класс по домбре нам преподал педагог дополнительного образования, заслуженный деятель культуры РК Айтжан Токтаган. Созданный им школьный ансамбль «Жігер» – победитель многих республиканских и международных музыкальных конкурсов. А в мае он дирижировал оркестром из более чем тысячи учеников NIS во время постановки онлайн-рекорда «Самый масштабный урок домб­ры», который направлен в Книгу Гиннесса.

Первый раз взяла в руки домб­ру и я, и, надо сказать, тут же загорелась желанием ее освоить. Удалось научиться освоить несколько аккордов, пригодилось музыкальное образование. А в NIS еще и поделились задумкой проводить обучение журналистов на пос­тоянной основе.

Еще одним необычным занятием стало гончарное искусство. На мастер-классе Асана Борончинова медиаменеджеры, редакторы и корреспонденты дружно признались, что мечтали об этом всю жизнь. Однако это оказалось делом непростым: подчинить хрупкую глину своей фантазии – навык, требующий большой практики. Но мы получили колоссальное удовольствие уже от того, что соприкоснулись с удивительным мастерством.

На мастер-классе Wood Production учителя искусства Оразбека Ещанова лично мне удалось сделать больше: несколько минут работы на столярном станке, и вот уже своими руками я создала сувенирную модель сакрального для казахов бесика. Может, сказалось, что мой отец по профессии строитель, или помогли вера в успех и дружеская поддержка хозяина мастерской.

В ходе урока «ШеберArt» учитель искусства Алтын Ергазина обучила трафаретной печати на холсте, и каждый журналист создал для себя персональную экосумку-шоппер. А в студии «Арт-Дизайн» вместе с педагогом дополнительного образования Салтанат Омаровой мы изготовили из фетра сумки-конверты с национальными орнаментами.

Такой праздник пришелся по душе журналистам, которые пообещали приходить теперь в NIS не только за серьезными репортажами. А еще поду­малось: неудивительно, что здесь самые успешные ученики, если с каждым из них с таким энтузиазмом работают такие педагоги.