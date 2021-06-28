А вообще журналистика – это вся моя жизнь, она подарила мне многочисленные встречи с крупными политиками, учеными, деятелями культуры и просто замечательными людьми, открыла мир, дала возможность «пошагово» проследить историю становления независимого Казахстана.

В журналистскую профессию меня привела, можно сказать, сама судьба. Я окончил Украинский полиграфический институт во Львове и в годы учебы был членом редакционной коллегии студенческой газеты-многотиражки. Позже, когда стал комиссаром студенческого строительного отряда, начал писать для газеты «Орбита», для областных газет.

С отличием окончив аспирантуру Украинской академии печати, защитил кандидатскую диссертацию «Экономические аспекты интенсификации производственной базы местной печати Казахской ССР». Так что с Казахстаном я связан не только кровными узами (мой отец – коренной казах, уроженец одного из аулов Павлодарской области, участник войны), но и всей своей жизнью. Казахстан – моя Родина, скажу больше – это частичка меня самого, моя страна, которую я люблю, которой всегда служил и продолжаю служить, которую изъездил, как говорится, вдоль и поперек.

Горжусь, что основная часть моей журналистской деятельности была связана с пресс-службой Первого Президента Казахстана, куда меня пригласили в 1991 году сначала консультантом (до этого я работал руководителем сектора партийных издательств ЦК Компартии Казахстана), а затем руководителем Алматинского бюро президентской пресс-службы.

Безусловно, работа в команде Президента страны – огромная ответственность. Ответственность за каждое слово, за каждый поступок. Мне довелось много раз сопровождать Нурсултана Абишевича во время его зарубежных визитов, а это тоже огромная ответственность.

От таких поездок всегда оставалась масса впечатлений, в том числе от личного обаяния, авторитета Нурсултана Назарбаева. Сердце переполнялось гордостью, когда звучал гимн Казахстана, поднимался государственный флаг, подписывались историчес­кие документы. В такие минуты приходит понимание, что на твоих глазах вершится история.

Одним из важнейших достижений независимого Казахстана считаю появление отечественной прессы нового поколения. Сейчас в нашей стране свыше 3 тыс. различных СМИ. Конечно, это не равнозначные издания и телеканалы, но лучшие из них стремятся показывать и рассказывать о жизни нашей республики во всем ее многообразии.

Вместе с тем одну из главных задач современной журналистики я вижу в том, чтобы вернуть интерес, особенно молодежи, к печатному и звучащему в эфире слову. Ведь слово – это великая сила, когда-то оно поднимало в атаку, вдохновляло на трудовые подвиги, учило добру и справедливости.

Это очень важно и сейчас, в современном мире, когда идет ожесточенная борьба добра со злом, а поле битвы – сердца человеческие, как говорил Федор Достоевский. Поэтому следует научить молодое поколение не только азбучным истинам – что такое хорошо и что такое плохо, но и заставить задуматься над вечными ценностями, над смыс­лом человеческой жизни.

Например, наше поколение считало, что главное – это честно исполнять свой профессиональный долг, служить своей стране, своему народу, как бы высокопарно это ни звучало.

Эти «кодовые» понятия профессиональной чести и долга мне хотелось бы передать молодым журналистам, тем, кто идет нам на смену. Это и есть та эстафета поколений, связующая нить между прошлым и будущим нашей истории, которая не должна прерываться.

Журналистика сродни актерству – пока актер жив, он играет. Так и мы, старшее поколение представителей этой профессии, не порываем связь с пишущей братией. Это дает ощущение полноты жизни, осознание своей нужности и важности дела, которому служишь. К журналистике нельзя относиться как к некой обязаловке, и тогда профессия ответит тебе взаимностью. Но для меня, например, журналис­тика – больше, чем просто профессия, это состояние души, то, без чего я не могу существовать. Ведь это так здорово – держать руку на пульсе времени.