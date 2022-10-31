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Журналистский «Оскар»

Алла Серикбаева

В рамках Astana Media Week состоялось награждение победителей национальной премии «Urker-2022».

Присуждаемая в Казахстане с 2017 года премия направлена на развитие мультимедийной журналистики, повышение престижа работников средств массовой информации. При этом ее можно назвать казахстанским «Оскаром» в сфере СМИ.

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, открывая церемонию «Urker-2022», поздравил всех присутствующих с этим событием и зачитал приветственное слово Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Глава государства подчеркнул, что Astana Media Week – это масштабная диалоговая площадка, призванная укреплять информационное взаимодействие, развивать потенциал отечественных СМИ. Встречи, дискуссии и обмен опытом с участием представителей мировых медиа и международных экспертов придадут новый импульс развитию медиасферы в Казахстане.Свободное выражение мнений гражданами, обсуждение актуальных проблем журналистами способствуют формированию гражданского общества и строительству Справедливого Казахстана.

Национальная премия «Urker-2022» в этом году была посвящена 150-летию Ахмета Байтурсынова. Участвовавший в церемонии награждения Государственный советник Ерлан Карин в связи с этим подчеркнул роль Учителя нации в истории Казахстана и отметил, что сегодняшнее поколение с пером в руке продолжает его благородный путь.

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбек Максутов, выступивший на церемонии, отметил, что Astana Media Week была организована на высоком уровне, а премия «Urker» стала хорошей традицией.

Главным атрибутом церемонии объявления победителей стала красная дорожка, по которой прошли все приглашенные. И если раньше награждение лауреатов премии «Urker» приурочивалось к Дню работников СМИ и традиционно организовывалось летом, то на сей раз торжественная церемония стала заключительным аккордом главного медиамероприятия года – Astana Media Week, проходившего с 26 по 28 октября.

Для вручения престижной награды ведущие праздничного мероприятия приглашали на сцену известных казахстанских деятелей. В их числе люди, возглавлявшие в разные годы главное информационное ведомство, – Куаныш Султанов, Дархан Мынбай, Даурен Абаев, Аскар Умаров. Премию «Urker» победители получили и из рук депутатов Парламента Сауытбека Абдрахманова, Даны Нуржигитовой, руководителя Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай и других.

В этом году статуэтки и денежный приз в размере 1 000 000 тенге вручались по 13 номинациям, из которых три – в честь выдающихся личностей. Их вклад в развитие медиасферы неоценим – это Ахмет Байтурсынов (проект печатных СМИ), Шерхан Муртаза (авторский проект) и Батыр Казыбаев (проект интернет-СМИ).

Всего в адрес организаторов поступило 544 работы. Наибольшее количество заявок – по направлениям «Лучший материал на социальную тему», «Лучшее интервью года», «Лучший аналитический материал года» и «Лучший репортаж года».

В целом с 2017 года на со­искание премии было подано 3 377 работ, 300 из них вошли в шорт-лист. Обладателями памятной статуэтки «Urker» стали 80 лучших представителей отечественных средств массовой информации.

Из 52 номинантов победителями Национальной премии «Urker-2022» стали: Ая Омиртай – Halyq-uni.kz («Лучшее интервью года»); Анар Коныс – Aikyn.kz («Лучший репортаж года»); Наима Нурали – Halyq-uni.kz («Лучший материал на социальную тему»); Казбек Куттымурат­улы – республиканская газета «Egemen Qazaqstan» («Лучшее журналистское расследование года»); Валентина Козыбакова – газета «Маңғыстау» («Лучший аналитический материал года»); Сауле Исабаева – Qmonitor.kz («Лучший материал на международную тему»); Zakon.kz («Лучший новостной портал года»); «Ой – түйін» – Qazaq radiosy («Лучший проект на радиостанции»); Мейрбек Тажкуранов – Zakon.kz («Лучшая фотография года»); газета «Saryarqa samaly» («Лучшее региональное СМИ»); Айгерим Бегимбет – Еrnur.kz («Специальная премия имени Батыра Казыбаева»); проект «Қырғыз әдебиеті» – журнал «Таң-Шолпан» («Специальная премия имени Ахмета Байтурсынова»); Кали Сарсенбай – газета «Ана тілі» («Специаль­ная премия имени Шерхана Муртазы»).

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