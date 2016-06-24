​Журналистский призыв

Снимет и напишет

В Караганде на базе РгК «Орталық» Национальной гвардии РК на учебно-методические сборы съехались 15 военкоров – корреспонденты-организаторы воинских соединений и Военного института НГ РК, офицеры из пресс-служб региональных командований и Главного командования. Это про них Константин Симонов в своей «Песенке военных корреспондентов» написал: «…С «Лейкой» и блокнотом,/А то и с пулеметом…» Согласно статистике, в годы Великой Оте­чественной войны на фронтах вое­вали 10 тыс. журналистов, из них полторы тысячи пали на полях сражений. В советской армии, в частности в Львовском высшем военно-политическом училище в Украине, готовили военных журналистов. В нашей стране такого вуза нет, и среди военкоров не встретишь кадровых военных, а потому учебно-методические сборы этой категории офицеров и контрактников дают многое.

Сегодня в лексикон и военных, и гражданских прочно вошло понятие «информационная война». По мнению аналитиков, бои на информационных полях идут беспрерывно. Отсюда и рас­тущее значение ведомственных СМИ в армейских рядах. В Национальной гвардии функционируют войсковые издания – газета «Қалқан», журналы «Бүркіт» и «Ұлттық ұлан жаршысы», выполняющие информационные, воспитательные и социально-управленческие функции.

– Иными словами, – говорит главный редактор газеты «Қалқан» полковник Куаныш Кожахметов, – войсковая печать призвана систематически и целенаправленно работать в целях воспитания чувства казахстанского патриотизма, способствовать подъему боевого духа, пропагандировать стремление к совершенствованию бое­вого мастерства и повышению морально-психологической готовности к вооруженной защите Отечества.

Газета «Қалқан» и журнал «Буркіт» используются как функциональные инструменты в деле патриотического воспитания молодых воинов. Требование главнокомандующего Нацио­нальной гвардией РК генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова – посредством средств массовой информации, рассказывая о положительных примерах мужества и героизма военнослужащих, воспитывать личный состав в духе казахстанского патриотизма и верности Родине.

Помимо Главного командования, в четырех РгК также созданы пресс-службы, в бригадах и в Военном институте Нацио­нальной гвардии служат собственные корреспонденты, обес­печивающие оперативное освещение жизнедеятельности воинских частей не только в войсковых печатных изданиях, но и в республиканских и региональных средствах массовой информации. По инициативе главнокомандующего с 2013 года в каждом РгК функционирует мини-типография, где налажен ежемесячный выпуск информационных бюллетеней о служебно-боевой деятельности воинских частей.

В ходе УМС были проведены инструкторско-методические и показные занятия по новым формам и методам информационной работы в современных условиях общественно-политической обстановки в стране и международной ситуации в мире. Немаловажное место в лекциях отвели обеспечению информационной безопасности в войсках. Всего, согласно расписанию УМС, было проведено 14 занятий, в том числе 4 инструктивных, 4 лекционных и 6 практических. Таким образом, тематика проведенных занятий касалась разных сторон творческой деятельности военных корреспондентов, а затем перешла в практическую плос­кость. После этого участники сборов сдали зачеты на знание руководящих документов и Закона РК «О средствах массовой информации». А перед отъездом из города шахтеров посетили музей жертв политических репрессий в поселке Долинка.

– В организации и проведении сбора большую методическую помощь нам оказал филологический факультет КарГУ имени Е. Букетова в лице декана факультета, доктора филологических наук, профессора Мухометкали Абдуова, а также преподавателей отделения журналис­тики, – сообщил Куа­ныш Кожахметов.

По итогам УМС лучшей была признана работа пресс-служб РгК «Батыс» и «Оңтүстік».

За «круглым столом»

В рамках учебно-методического сбора совместно с областным филиалом партии «Нур Отан» было проведено заседание «круглого стола» «Роль средств массовой информации в пропаганде идей защиты Отечества в контекс­те разъяснения патриотического акта «Мәңгілік Ел». В мероприятии приняли участие представители местной власти и общественности, Ассамблеи народа Казахстана, ветераны войск. За «круглым столом» обсуждали вопросы информационной работы в армии, совместных действий органов военного управления, местных исполнительных органов власти и общественности в сфере воспитания казахстанского патриотизма, а также проблемы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи в современных условиях.

Забегая вперед, скажу, что полковник Куаныш Кожахметов от имени Главного командования Национальной гвардии выразил большую благодарность руководству Карагандинской облас­ти и Караганды за оказываемую помощь и содействие в претворении начинаний, которые направлены на воспитание военнослужащих войск правопорядка и подрастающего поколения в духе казахстанского патриотизма. Он также довел до присутствующих приказы главнокомандующего НГ РК и командующего РгК «Орталық» о награждении лучших представителей СМИ и взаимодействую­щих органов Карагандинской области. Среди них нагрудным знаком «Ұлттық ұлан қызметінің үздігі» была поощрена и собкор «Казахстанской правды» Наталья Рыжкова.

Большое внимание было уделено вопросам активизации идео­логической работы с личным составом, пропаганды идей Главы государства о сохранении стабильности и безопасности в обществе и государстве, необходимости разъяснения проводимых в стране реформ в условиях глобальных вызовов и угроз. Перед собравшимися выступил декан филологического факультета КарГУ им. Е. Букетова, доктор филологических наук, профессор Мухометкали Абдуов.

В военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения и военнослужащих срочной службы активное участие принимают советы солдатских матерей. Потому следом слово предоставили председателю совета солдатских матерей в/ч 52859 РгК «Орталык» НГ РК Марие Фатеевой. О патриотическом воспитании учеников говорила директор средней общеобразовательной школы № 58 Татьяна Балгабекова. Воинские части Национальной гвардии РК взяли шефство над многими общеобразовательными учебными заведениями, офицеры принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании школьников. Одной из них стала школа № 58.

Важность армейской темы

Выступивший с докладом начальник управления ВиСПР РгК «Орталық» подполковник Берик Тохтаров призвал активизировать работу СМИ для эффективного сопровождения мероприятий патриотического характера, проводимых в стране и в военных ведомствах. Неплохо бы, считает он, в республиканских и региональных печатных изданиях ввести регулярные руб­рики на армейскую тему по аналогии со «Служу Отечеству» в газете «Казахстанская правда».

– Пора задуматься о создании отдельного телеканала, где бы транслировались исторические и современные фильмы о войне, героических подвигах старшего поколения, героях наших дней, а также рассказывали о масштабных международных учениях с участием казахстанских военных, – заметил Б. Тохтаров.

Военнослужащие Национальной гвардии РК презентовали присутствующим солидное издание «Мы – наследники Победы», выпущенное в канун Дня Победы. В этой книге собраны материалы военкоров о фронтовиках, в разное время служивших во внутренних войсках Казахстана, а также рассказы воен­нослужащих Национальной гвардии о родных и близких, прошедших через горнило Великой Отечественной вой­ны. Так воины правопорядка исполнили свой долг – напомнить о каждом, кто своим трудом, кровью и самой жизнью приближал Великую Победу.