Журналисты посчитали, сколько медалей завоевали спортсмены ЮКО за 9 месяцев

За 9 месяцев 2016 года спортсмены Южно-Казахстанской области завоевали 390 золотых, 384 серебряных, 377 бронзовых медалей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz. Таковы итоги участия атлетов из ЮКО в чемпионатах и первенствах РК по различным видам спорта с начала 2016 года.
На чемпионатах Азии спортсменами области завоевано 19 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых медалей, а на чемпионатах мира – 16 золотых, 8 серебряных, 7 бронзовых медали. Таким образом, с начала года южноказахстанские спортсмены выиграли 1 235 медалей в различных видах спорта.
Напомним, что на республиканском турнире "Қазақстан Барысы-2016", который прошел в Астане июле этого года, спортсмен из ЮКО Жуманазар Ерсултанов занял
второе место. На прошедших XXXI летних Олимпийских играх в Бразилии Жазира Жаппаркуль стала серебряным призером
по тяжелой атлетике, а Галбадрах Отгонцэцэг заняла III место
по дзюдо.
С начала года в ЮКО подготовлены 32 мастера спорта международного класса, 124 мастера спорта Республики Казахстан, 713 кандидатов в мастера спорта.
В основной состав национальной сборной РК по видам спорта из ЮКО вошли 411 спортсменов, в сборную молодежи – 415 спортсменов, в юношескую – 263 спортсменов. 119 спортсменов, вошедших в состав национальной сборной команды Республики Казахстан, ежемесячно получают стипендию.