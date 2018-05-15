Жуткие кадры ДТП на трассе Павлодар – Качиры попали в Сеть
Рустам Мухаметкалиев
В Павлодарской области легковой автомобиль столкнулся со стоящим на обочине КамАЗом, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По данным ДВД Павлодарской области, авария произошла на участке дороги от села Теренколь до Михайловки (трасса Павлодар – Качиры прим. авт.). Водитель "Ауди" не справившись с управлением совершил наезд на стоявший на обочине КамАЗ. Двое пассажиров легкового автомобиля получили серьезные травмы и были госпитализированы.
В настоявшее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере до 300 МРП или арест на срок до двух с половиной месяцев.