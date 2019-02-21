Жуткое ДТП: автобус из Костаная врезался в грузовик под Екатеринбургом





Рейсовый микроавтобус с прицепом попал в ДТП на трассе Челябинск – Екатеринбург. Машина на высокой скорости влетела в снегоуборочную технику. Авария произошла сегодня в 03:40 на подъезде к Екатеринбургу, возле села Патруши, что находится возле Челябинского тракта, передает Kstnews.kz со ссылкой на Cheltv.ru.

По последним данным, пострадали пять человек. "Водитель Mercedes Sprinter c прицепом неправильно выбрал дистанцию до идущего впереди МАЗ, который чистил дороги от снега. Пять из шести пассажиров микроавтобуса получили ранения. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу №36 Екатеринбурга", – сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.По информации, которую удалось узнать Kstnews.kz, пассажиры микроавтобуса ехали из Костаная на один из рынков Екатеринбурга. Пассажиры - продавцы одного из рынков города.В ГИБДД также сообщили, что снегоуборочная техника в момент ДТП была в движении. У автомобиля повреждено оборудование.