Жуткое ДТП около Шымкента: дорожное ограждение пробило автомобиль насквозь
В нескольких километрах от Шымкента произошло страшное ДТП: автомобиль налетел на отбойник, в результе чего ограждение прошило авто насквозь и погибло 2 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Tvk-uko.kz.
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Вечером 11 июня на трассе Западный Китай – Западная Европа, в 15 километрах от областного центра, водитель автомобиля ВАЗ-2114, ехавшего из Туркестана в Шымкент, не справился с управлением и на большой скорости протаранил дорожное ограждение, разделяющее автополосы.
ВАЗ налетел на ограждение, и стальной барьер прошил автомобиль насквозь, разрушив моторный отсек и вырвав крышку багажника. В салоне машины находилось 5 человек. Водитель и передний пассажир ВАЗа от сильнейшего удара о стальной барьер погибли на месте происшествия. Трое пассажиров с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Причины аварии и виновника ДТП устанавливают дознаватели дорожной полиции.