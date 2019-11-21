Общество
Жуткое убийство шокировало жителей СКО
Жуткое преступление шокировало жителей села Большая Малышка в Северном Казахстане. В своем доме найдена задушенной заслуженная учительница. 80-летняя пенсионерка воспитала не одно поколение. Поэтому сельчане терялись в догадках, кто в поселке мог поднять руку на пожилую женщину. Полиции удалось распутать загадочное преступление, и это еще больше встревожило местных жителей, передает AstanaTV.

В селе Большая Малышка Надежда Михайлова – человек известный. Здесь ее знают, как лучшего педагога. В местной школе пенсионерка работала с 80-х годов. За это время воспитала не одно поколение. Поэтому для сельчан убийство женщины стал настоящим шоком.

"Более 25 лет уже она на заслуженном отдыхе. Но я не думаю, что это отдых - она продолжала трудиться. И у себя на приусадебном участке. У нее был самый шикарный участок. Она занималась консервированием, была очень кулинарным человеком, заботливая хозяйка", – директор школы Наталья Машкина.

Но на прошлой неделе сельчан потрясла страшная новость. Надежду Михайлову задушили в собственном доме. Местные жители и представить не могли, кто осмелился поднять руку на беззащитного пожилого человека.

"Это очень страшно было для нашего села, для наших всех односельчан. Она прошла такой жизненный путь! Ребенок войны, все в жизни испытала. Приходила к нам в школу и рассказывала личные примеры своей жизни. И в мирное время случиться такому!? Погибнуть от - даже человеком его не назовешь!" – учитель Вера Винокурова.

Подозреваемого в убийстве вскоре задержали. Им оказался сосед старушки. 60-летний мужчина был частым гостем в доме женщины. Он помогал по хозяйству и ухаживал за пенсионеркой.

"Он нормальный человек ходил, на него вообще никаких подозрений, чтобы он что-то творил. Не агрессивный был, доброжелательный, вон первый дом, ухаживал, помогал" – жительница с. Большая Малышка Татьяна Педченко.

Многие близкие люди погибшей пенсионерки даже понятия не имели, что подозреваемый был вхож в ее дом и помогал по хозяйству. Сельчане видели в нем человека замкнутого, но точно не способного на такое жестокое преступление.

По словам сельчан, подозреваемый нигде не работал. Перебивался случайными заработками. Зачем он убил соседку, пока не известно. Полицейские детали убийства не раскрывают.

"Данный факт был внесен в единый реестр досудебного расследования по статье уголовного кодекса РК "Убийство", –  заместитель начальника следственного управления ДП СКО Марат Ахметбеков.

Если вина задержанного будет доказана, ему может грозить до 20 лишения свободы.



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