Жжет не топливо, а деньги – эксперты о компании Tesla
Компания Tesla, созданная Илоном Маском, может лишиться денег, так как "сжигает" в минуту 6,5 тысячи долларов, сообщает агентство Bloomberg.
"Tesla не сжигает топливо, она жжет деньги. Компании, которую Илон Маск построил, чтобы вступить в будущее на электромобиле, может не хватить денег для того, чтобы вступить в следующий календарный год", – заявили эксперты агентства.
Они отмечают, что сегодня тревога, скрытая за большими амбициями Tesla Inc., выходит на первый план. Компания значительно отстала от установленных графиков по созданию седана Model 3 для массового рынка. При этом Маск вступил в публичный спор с федеральными органами безопасности.
Как сообщает агентство, в 2010 году в компании Tesla было 899 сотрудников, а к началу 2018 года – уже 40 тысяч. Такой активный наем работников, по мнению экспертов Bloomberg, способствует только "сжиганию" денег.
Tesla Inc. завершила 2017 год, имея 3,4 млрд долларов наличными и 9,4 млрд долларов непогашенной задолженности.
"Это свидетельствует о склонности Илона Маска к заимствованиям. Многие аналитики считают, что Tesla вынуждена будет снова занимать деньги, и скоро", – считают в агентстве.
Первые семь лет Tesla (основана в 2003 г. – прим. автора) существовала на частные средства и деньги венчурных фондов, большая часть финансирования пришлась на самого Маска.
При этом, как отмечают эксперты, компания пользуется беспрецедентной поддержкой правительства США. Так, в 2010 году Tesla получила от Министерства энергетики кредит 465 млн долларов, который погасила в 2013 году.
По мнению издания, все перечисленное становится серьезным поводом для беспокойства о будущем компании. Tesla должна представить очередной финансовый отчет 2 мая.