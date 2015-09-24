Свежий выпуск Зима говорит: «Здравствуйте!»-2 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

Наряду с проблемой подготовки к зиме есть еще одна тема, которая волнует жителей Майкаина, – коммунальные тарифы. Разговор об этом зашел с Орынжаном Кабдуловым, некогда возглавлявшим АО «Майкаинзолото».

– Почему-то антимонопольная служба утвердила для экибастузской организации, снабжающей водой поселок Майкаин, три цены: для жителей, для водоснабжающих организаций и для юридических лиц, – говорит собеседник. – На наш взгляд, это нарушение пункта 3 статьи 7 Закона РК « О естественных монополиях и регулируемых рынках», но более точно это может установить прокуратура. Если мы не ошибаемся, то АО «Майкаинзолото» получает воду на собственные нужды по второму тарифу. Но ведь эта вода идет и на потребление жителями поселка, то есть здесь должен быть задействован первый, более дешевый тариф.

И это будет справедливо, потому что в 1998 году, когда Майкаин остался без воды, аким области заставил АО «Горводоканал» Экибастуза создать свой участок в поселке для обеспечения его водой. Но через два года АО «Горводоканал» обхитрил всех, создав фирму «Майкаинсервиз», которой сплавил вместе с объектами водоснабжения и свои обязанности по этой работе. А еще через два года это предприятие обанкротилось. В конечном счете положение спасло АО «Майкаинзолото», взяв на себя заботы по водоснабжению поселка. Исходя из опыта прошлых лет, нынешний аким области может заставить водоснабжающую организацию Экибастуза вновь создать участок в Майкаин и обеспечить снабжение населения водой.

– Орынжан Кабдулович, в письме в редакцию вы приводите свои доводы о цене на уголь, которым отапливается котельная Майкаина…

– Да, это тоже очень серьезная для нас проблема, – объясняет Орынжан Кабдулов. – Котельная поселка пользуется углем Майкубенского разреза, принадлежащего ТОО «Майкубенвест», находящегося на территории нашего Баянаульского района в 30 километрах от Майкаина. Рядом с этим разрезом расположены еще два родственных производства – «Талдыколь» и «Сарыколь», принадлежащие ТОО «Гамма». Все три разреза работают в абсолютно одинаковых условиях и поэтому, по логике, затраты на добычу угля должны быть одинаковы или с минимальным отличием. Природа сделала так, что майкубенский уголь имеет более высокую калорийность и меньшую зольность, чем уголь других двух разрезов, поэтому пользуется большим спросом. Исходя из этого, ТОО «Майкубенвест» продает его на 800 тенге дороже, чем ТОО «Гамма». Цены у них, соответственно, 3 000 и 3 800 тенге за тонну угля на складе. Но пойдем дальше и сравним, к примеру, их ценообразование с ценообразованием при производстве щебня. При добыче угля производятся следующие работы: сначала делают вскрышу, то есть снимают верхний над углем слой почвы, затем, поскольку уголь не крепкий материал, сразу же ставят экскаватор и получают готовую продукцию. При производстве щебня на первом этапе выполняют ту же самую вскрышу, но поскольку щебень получают из самых крепких пород камня, то после вскрыши проводят дорогостоящие работы, сначала буровые, затем взрывные и только потом ставят экскаватор и добывают камень. Но это только часть работ по производству щебня и на нее приходится всего 20–30% затрат, а основные ложатся на измельчение камня на нескольких дробилках и рассеивание массы по фракциям на грохотах. И теперь обратите внимание на то, что самая высокая цена на щебень в Павлодарской области на складе составляет 1 500 тенге за тонну! Вы представляете, какую маржу имеет тот же ТОО «Майкубенвест», добывая по 4 миллиона тонн угля в год!

Учитывая то, что значительная часть работников угледобывающего предприятия проживает в поселке Майкаин, стоит напомнить руководству ТОО «Майкубенвест» о требованиях по социальному партнерству и социальной ответственности бизнеса. Поселку на отопительный сезон требуется всего около 14 тыс. тонн угля, которые эта организация могла бы продать по более низкой цене для своих же людей, которые приносят ей такую прибыль.

То же – с электроэнергией. Поскольку АО «Майкаинзолото» – самый крупный потребитель электроэнергии в поселке, то энергоснабжающая организация подумала бы, какого клиента она потеряет, если АО «Майкаинзолото» окончательно обанкротится. То есть поставщики электроэнергии тоже могли бы применить к комбинату понижающие коэффициенты при ценообразовании. А вот по ремонту отопительного оборудования, как думается, надо помочь создаваемому государственному коммунальному предприятию из бюджета ЧС, потому что если этого не сделать, то зимой не исключена серьезная чрезвычайная ситуация, на ликвидацию которой понадобится намного больше средств.