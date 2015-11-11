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​Зима. Пора сдавать экзамен
Полина ФЕДОРОВА, Михаил ТЁ, Аслан КУДАБАЕВ, Сергей ГОРБУНОВ

Алматинские спасатели оттачивали навыки оперативного реагирования на территории горнолыжного комплекса «Шымбулак». По легенде, во время подъема отдыхающих по канатной дороге в результате отключения электроэнергии произошла остановка, в кабинах оказались запертыми три человека. На помощь людям выдвинулись сводные спасательные формирования из числа сотрудников Республиканского оперативно-спасательного отряда, Службы спасения Алматы и лыжного патруля горнолыжного комплекса «Шымбулак».
Они отработали спуски при помощи спецснаряжения с опорных столбов до подвесных кабин и принципы вертикальной эвакуации людей. Внизу пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.
Тем временем на учебном месте № 2 – на западном склоне лыжной трассы – произошел непроизвольный сход снежной лавины объемом свыше 5 тыс. куб. м. В результате под снегом оказалась группа из троих лыжников.
Для проведения поисково-спасательных работ выдвинулась сводная группа спасателей. Обнаружив пострадавших, группа передала по радиостанции первичную информацию в штаб о состоянии здоровья лыжников и после оказания им первой медицинской помощи приступила к эвакуации «пострадавших». Также учения прошли на Талгарском перевале. И здесь поставленные цели и задачи были выполнены в полном объеме.
...В учении на перевале Куюк в Жамбылской области, помимо спасателей, были задействованы дорожные полицейские, военнослужащие войсковой части 5513 Национальной гвардии МВД РК, формирования службы дорог и мостов Жамбылского филиала АО «Национальная компания «КазАвтоЖол». Всего сюда привлекли почти 90 специалистов и 20 единиц техники.
В ходе тренировки проверена их готовность к деятельности в условиях зимы, отточены действия мобильных групп аварийно-спасательных подразделений и формирований гражданской защиты при возникновении снежных заносов на автомобильной дороге респуб­ликанского значения.
К слову, место для отработки было выбрано не случайно. Именно на этом участке дороги Алматы – Ташкент – Термез зачастую люди попадают в плен снежной стихии. Как сообщил начальник отдела ликвидации чрезвычайных ситуаций департамента по ЧС Жамбылской области полковник противопожарной службы Ахмат Дадаев, также наиболее подвержены снежным заносам отрезки на перевалах Шакпак и Кордай в Жуалынском и Кордайском районах.
По его словам, жамбылские спасатели и взаимодействующие с ними силы и средства гражданской защиты к выполнению функ­циональных задач в условиях зимнего периода полностью готовы, поскольку на практике отработан сценарий реальных случаев, произошедших на местах в прошлые годы.
...В Костанае спасатели отрабатывали навыки оперативных действий в зимних условиях в районе городского пляжа. Здесь прошел смотр сводного отряда экстренного реагирования. Проверку его готовности осуществлял заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов. Результатами он остался доволен – к проведению спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных и кризисных ситуаций в условиях зимнего периода отряд готов. Здесь насчитывается 50 единиц техники и 150 человек личного состава.
...«Действия служб ГЗ и ЧС города по спасению людей при возникновении неблагоприятных погодных условий на автомобильных дорогах». Такова была тема тактико-специального учения, которое прошло в Павлодаре. По замыслу на территории области сложились неблагоприятные метеорологические условия: сильная метель, температура воздуха ночью отпустилась до отметки -38°С.
По легенде вечером на трассе М-38 Омск – Майкапчагай из-за гололедных явлений водитель пассажирского автобуса, следовавшего в Павлодар, съехал в кювет. Он связался по сотовому телефону с оперативным дежурным департамента по ЧС и сообщил, что находится в районе села Павлодарское, не удается завести двигатель, пассажиры, находящиеся в салоне, могут замерзнуть. К тому же среди них есть пострадавший.
На место «происшествия» прибыли экстренные службы города, чтобы эвакуировать людей и провести аварийно-спасательные работы. Спасатели доставили пострадавших к ближайшему пункту обогрева, где им была оказана медицинская помощь.
Организаторы учений постарались максимально приблизить к реальным условиям действия спасательных подразделений. Были привлечены силы и средства оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС, ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ», Центра медицины катастроф, Департамента внутренних дел Павлодарской области, «103», службы гражданской защиты, местных исполнительных органов. Всего в тактико-специальном учении задействовали 14 единиц техники и 47 человек.

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