​Зима. Пора сдавать экзамен

Алматинские спасатели оттачивали навыки оперативного реагирования на территории горнолыжного комплекса «Шымбулак». По легенде, во время подъема отдыхающих по канатной дороге в результате отключения электроэнергии произошла остановка, в кабинах оказались запертыми три человека. На помощь людям выдвинулись сводные спасательные формирования из числа сотрудников Республиканского оперативно-спасательного отряда, Службы спасения Алматы и лыжного патруля горнолыжного комплекса «Шымбулак».

Они отработали спуски при помощи спецснаряжения с опорных столбов до подвесных кабин и принципы вертикальной эвакуации людей. Внизу пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.

Тем временем на учебном месте № 2 – на западном склоне лыжной трассы – произошел непроизвольный сход снежной лавины объемом свыше 5 тыс. куб. м. В результате под снегом оказалась группа из троих лыжников.

Для проведения поисково-спасательных работ выдвинулась сводная группа спасателей. Обнаружив пострадавших, группа передала по радиостанции первичную информацию в штаб о состоянии здоровья лыжников и после оказания им первой медицинской помощи приступила к эвакуации «пострадавших». Также учения прошли на Талгарском перевале. И здесь поставленные цели и задачи были выполнены в полном объеме.

...В учении на перевале Куюк в Жамбылской области, помимо спасателей, были задействованы дорожные полицейские, военнослужащие войсковой части 5513 Национальной гвардии МВД РК, формирования службы дорог и мостов Жамбылского филиала АО «Национальная компания «КазАвтоЖол». Всего сюда привлекли почти 90 специалистов и 20 единиц техники.

В ходе тренировки проверена их готовность к деятельности в условиях зимы, отточены действия мобильных групп аварийно-спасательных подразделений и формирований гражданской защиты при возникновении снежных заносов на автомобильной дороге респуб­ликанского значения.

К слову, место для отработки было выбрано не случайно. Именно на этом участке дороги Алматы – Ташкент – Термез зачастую люди попадают в плен снежной стихии. Как сообщил начальник отдела ликвидации чрезвычайных ситуаций департамента по ЧС Жамбылской области полковник противопожарной службы Ахмат Дадаев, также наиболее подвержены снежным заносам отрезки на перевалах Шакпак и Кордай в Жуалынском и Кордайском районах.

По его словам, жамбылские спасатели и взаимодействующие с ними силы и средства гражданской защиты к выполнению функ­циональных задач в условиях зимнего периода полностью готовы, поскольку на практике отработан сценарий реальных случаев, произошедших на местах в прошлые годы.

...В Костанае спасатели отрабатывали навыки оперативных действий в зимних условиях в районе городского пляжа. Здесь прошел смотр сводного отряда экстренного реагирования. Проверку его готовности осуществлял заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов. Результатами он остался доволен – к проведению спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных и кризисных ситуаций в условиях зимнего периода отряд готов. Здесь насчитывается 50 единиц техники и 150 человек личного состава.

...«Действия служб ГЗ и ЧС города по спасению людей при возникновении неблагоприятных погодных условий на автомобильных дорогах». Такова была тема тактико-специального учения, которое прошло в Павлодаре. По замыслу на территории области сложились неблагоприятные метеорологические условия: сильная метель, температура воздуха ночью отпустилась до отметки -38°С.

По легенде вечером на трассе М-38 Омск – Майкапчагай из-за гололедных явлений водитель пассажирского автобуса, следовавшего в Павлодар, съехал в кювет. Он связался по сотовому телефону с оперативным дежурным департамента по ЧС и сообщил, что находится в районе села Павлодарское, не удается завести двигатель, пассажиры, находящиеся в салоне, могут замерзнуть. К тому же среди них есть пострадавший.

На место «происшествия» прибыли экстренные службы города, чтобы эвакуировать людей и провести аварийно-спасательные работы. Спасатели доставили пострадавших к ближайшему пункту обогрева, где им была оказана медицинская помощь.

Организаторы учений постарались максимально приблизить к реальным условиям действия спасательных подразделений. Были привлечены силы и средства оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС, ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ», Центра медицины катастроф, Департамента внутренних дел Павлодарской области, «103», службы гражданской защиты, местных исполнительных органов. Всего в тактико-специальном учении задействовали 14 единиц техники и 47 человек.