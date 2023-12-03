Зима вступила в свои права в Казахстане

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На погоду большей части территории республики будет оказывать свое влияние Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты, пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, метель, сообщает Казгидромет.

Лишь на юго-востоке страны под влиянием антициклона ожидается погода погода без осадков.

По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской, Павлодарской, на западе, севере, востоке Акмолинской, днем на севере, востоке Карагандинской, на западе, севере, юге Восточно-Казахстанской областей, днем западе, в центре области Абай ожидается очень сильный ветер временами 30 м/с и более.

