Зима запаздывает – синоптики о погоде на выходных в Казахстане
В выходные дни, 1,2,3 декабря, на территории Казахстана температура воздуха будет выше климатической нормы на 3-5 градусов, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
"Несмотря на наступающую календарную зиму, зимняя погода пока запаздывает. В выходные и праздничные дни в большинстве областей Казахстана в отдельных районах ожидается небольшой снег, но температура воздуха по-прежнему выше климатической нормы на 3-5 градусов", – говорится в сообщении предприятия.
Отмечено, что на юге республики под влиянием высотного циклона осадки будут умеренными и температура ниже обычной на 1-2 градуса.
Кроме того, в ночные и утренние часы на большей части территории республики сохранятся туманы с видимости менее 5 метров, на юге гололед.