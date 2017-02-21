​Зима злится

фото предоставлено ДЧС ВКО

19 февраля зима вовсю показала свой норов: начался сильный буран со снегом, на трассах возникли переметы. В ряде районов оперативно закрыли дороги, однако десятки автомобилей оказались в снежных капканах.

«Больше всего звонков на экст­ренный номер поступило с трассы Семей – Караул, – рассказали в департаменте по ЧС Восточного Казахстана. – На 30-м и 50-м километрах дороги в снегу встали несколько легковых автомобилей, в которых находилось больше 30 человек, в том числе трое детей. В Бескарагайском районе на 18-м километре областной дороги в переметы попали автомобили с двумя десятками пассажиров».

Спасатели доставили всех путников в ближайшие населенные пункты. Как отметили в ДЧС, никто не пострадал. Кроме того, в Шемонаихинском районе в результате спасательной операции с местной дороги эвакуировали 10 человек.

«В Восточном Казахстане не­простой климат, – заключили в ДЧС. – В феврале и марте традиционно бывает ветреная, снежная погода. Мы рекомендуем гражданам не выезжать в дальние поездки и следить за информацией о состоя­нии дорог на официальном сайте и в мобильном приложении «ДЧС ВКО предупреждает!».