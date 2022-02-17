Зимние Олимпийские Игры-2022: На "Хабаре" трансляцию хоккея комментировал женский голос

для телезрителей важен именно в прямом эфире. Комментирует трансляции группа профессиональных комментаторов, очень много приходит экспертов. Стараемся, чтобы трансляция каждой игры была познавательной и наши зрители смогли почерпнуть массу интересного для себя».







В Китае продолжается одно из самых ярких событий этой зимы - Олимпийские игры Пекин-2022. Столица Китая стала первым городом, который получил право принимать как летние, так и зимние Олимпийские игры.И хотя, у сборной Казахстана пока еще нет ни одной медали, болельщики надежды не теряют. Осталось всего три дня до окончания соревнований. Большинство казахстанцев в эти дни буквально прикованы к телевизорам и оценивают происходящее «глазами и ушами» спортивных комментаторов.Трансляции зимних Олимпийских игр проходят в прямом эфире телеканалов «Хабар» и EL ARNA. По словам начальника отдела спортивных трансляций и программ Аската Жакаева, комментаторы максимально выкладываются, чтобы погрузить телезрителей в атмосферу события.«Все, что происходит, мы показываем в режиме реального времени. Нет ни одной трансляции в записи, потому что спортКак известно, телеканал «Хабар» не пропустил ни одни Олимпийские игры с момента своего образования. И каждый раз пытается удивлять новыми подходами. На этот раз внимание телезрителей привлек женский голос, который комментирует трансляцию хоккейных матчей.«В качестве комментатора дебютировала на Олимпийских играх Зарина Кусанова. Это молодой корреспондент Агентства «Хабар». Ранее она работала в пресс-службе Московского хоккейного клуба ЦСК. Мы решили рискнуть и пригласили ее комментатором на трансляции каналов «Хабар» и EL ARNA. Необычно, когда девушка комментирует хоккей. И совершенно не пожалел об этом. Наши телезрители оценили ее профессионализм»,- рассказал Аскат Жакаев.Говоря о выступлениях спортсменов сборной Казахстана спортивный обозреватель отметил самые яркие моменты зимних Олимпийских игр в Пекине.«Наши казахстанские шорт-трекисты впервые вышли в финал. Это хороший показатель, потому что шорт-трек для нас новый вид спорта. Наша сборная базируется в основном в Уральске. Спортсмены приятно удивляют нас своими результатами. Абзал Ажгалиев был в шаге от медали. Но в этом виде спорта очень многое зависит от удачи, буквально доли секунды могут повлиять на расклад соперников на финише».Напомним, всего на Олимпийских играх в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Олимпиада продлится до 20 февраля. Посмотреть выступления спортсменов можно в эфире, а также на официальных сайтах телеканалов «Хабар» и EL ARNA.