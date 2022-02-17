Зимние Олимпийские Игры-2022: На "Хабаре" трансляцию хоккея комментировал женский голос

Официально
198
В Китае продолжается одно из самых ярких событий этой зимы - Олимпийские игры Пекин-2022. Столица Китая стала первым городом, который получил право принимать как летние, так и зимние Олимпийские игры.

И хотя, у сборной Казахстана пока еще нет ни одной медали, болельщики надежды не теряют. Осталось всего три дня до окончания соревнований. Большинство казахстанцев в эти дни буквально прикованы к телевизорам и оценивают происходящее «глазами и ушами» спортивных комментаторов.

Трансляции зимних Олимпийских игр проходят в прямом эфире телеканалов «Хабар» и EL ARNA. По словам начальника отдела спортивных трансляций и программ Аската Жакаева, комментаторы максимально выкладываются, чтобы погрузить телезрителей в атмосферу события.

«Все, что происходит, мы показываем в режиме реального времени. Нет ни одной трансляции в записи, потому что спорт
для телезрителей важен именно в прямом эфире. Комментирует трансляции группа профессиональных комментаторов, очень много приходит экспертов. Стараемся, чтобы трансляция каждой игры была познавательной и наши зрители смогли почерпнуть массу интересного для себя».



Как известно, телеканал «Хабар» не пропустил ни одни Олимпийские игры с момента своего образования. И каждый раз пытается удивлять новыми подходами. На этот раз внимание телезрителей привлек женский голос, который комментирует трансляцию хоккейных матчей.

«В качестве комментатора дебютировала на Олимпийских играх Зарина Кусанова. Это молодой корреспондент Агентства «Хабар». Ранее она работала в пресс-службе Московского хоккейного клуба ЦСК. Мы решили рискнуть и пригласили ее комментатором на трансляции каналов «Хабар» и EL ARNA. Необычно, когда девушка комментирует хоккей. И совершенно не пожалел об этом. Наши телезрители оценили ее профессионализм»,- рассказал Аскат Жакаев.

Говоря о выступлениях спортсменов сборной Казахстана спортивный обозреватель отметил самые яркие моменты зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Наши казахстанские шорт-трекисты впервые вышли в финал. Это хороший показатель, потому что шорт-трек для нас новый вид спорта. Наша сборная базируется в основном в Уральске. Спортсмены приятно удивляют нас своими результатами. Абзал Ажгалиев был в шаге от медали. Но в этом виде спорта очень многое зависит от удачи, буквально доли секунды могут повлиять на расклад соперников на финише».

Напомним, всего на Олимпийских играх в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Олимпиада продлится до 20 февраля. Посмотреть выступления спортсменов можно в эфире, а также на официальных сайтах телеканалов «Хабар» и EL ARNA.

Популярное

Все
В Талдыкоргане открыли два магазина, где социально значимые продовольственные товары будут продаваться с минимальной наценкой
Клуб из Петропавловска продолжает удивлять как специалистов, так и болельщиков
В Государственном музее искусств им. А. Кастеева проходит выставка казахстанского карикатуриста Ибрагима Кубекова
В Усть-Каменогорске обновили купола на Свято-Покровском храме
Акмолинский школьник собрал робота – сборщика мусора
Распознать потенциального мошенника можно по его же объявлению
Первая многопрофильная IT-школа открылась в Туркестанской области
Самовольная перепланировка квартир угрожает безопасности других жильцов, но отследить такие нарушения сложно
Число пьяных за рулем не уменьшается, констатируют правоохранительные органы
В Кызылорде участница программы «Аңсаған сәби» стала мамой тройни
Неуправляемый автобус стал причиной трагедии, жертвами которой стали пять человек
Посещать бесплатно частные коррекционные центры смогут особенные дети в области Абай
Университетская наука сегодня и завтра
Полицейского в Алматы сбил водитель мопеда и попытался сбежать с места ЧП
В пятницу в Астане стартуют матчи квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг
К административной ответственности привлечены футбольные болельщики, устроившие массовую драку
Хотели как лучше…
30 лет на страже морских рубежей
Казахстан привлек рекордный объем прямых иностранных инвестиций
И снова о пользе поста
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Поддержка и стимулы
Путинцева одержала победу над экс-третьей ракеткой мира на турнире WTA
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Юрий Ильин назначен министром по чрезвычайным ситуациям РК
Горящий камыш на побережье Каспия тушат с помощью вертолета
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан несырьевые товары на сумму свыше $304 млн
"Трупы собак везде": на видео дачников отреагировали в полиции и акимате Алматинской области
Новшества в Бюджетный кодекс РК обсудили в Правительстве
Казахстан предложил локомотивы и грузовые вагоны собственного производства Азербайджану
Более 2,4 тысячи подозреваемых в преступлениях разыскивает Казахстан
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Водитель КамАЗа в Астане наехал на 6 припаркованных авто и скрылся
Нацбанк объяснил решение сохранить базовую ставку
Правительство РК поддержит дальнейшую разработку зрелых нефтяных месторождений
Четвертые сутки борются с пожаром на побережье Каспия в Атырау
Казахстан сможет стать крупнейшим поставщиком нефти в мире – Токаев о расширении производства на Тенгизе
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»

Читайте также

Постановление Центральной избирательной комиссии Республики…
Постановление Центральной избирательной комиссии Республики…
Сенаторы рассказали зарубежным наблюдателям о подготовке к …
Объявлен состав казахстанской команды на турнире Континента…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]