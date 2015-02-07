Зимние планы спортивной страны

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Юрий ЛИФИНЦЕВ
Разговор с компетентными спикерами получился интересным, он вышел далеко за рамки обсуждений предварительных итогов чемпионата мира по северным дисциплинам и чемпионата мира по лыжным гонкам среди молодежи. На вопросы журналистов отвечали руководитель управления физической культуры и спорта Алматы Хайрболат Хайдаров, олимпийский чемпион, первый вице-президент Ассоциации лыжных видов спорта РК Владимир Смирнов, директор «Дирекции международных проектов города Алматы» Илья Уразаков и его заместитель Бауржан Доскараев.
Праздник на трамплинах и лыжне дейст­вительно получился отменным, в нем принимают участие свыше 500 атлетов из 36 стран. По количеству выигранных золотых медалей лидируют норвежцы, второе и третье места занимают спортсмены России и Германии. И все они – и победители, и пока не снискавшие лавров – отмечают высокий организационный уровень наших состязаний, а также интересную только что вошедшую в строй лыжную трассу.
Что касается относительных неудач казахстанских лыжников, то у них еще не все потеряно, в последние дни состязаний они могут прибавить в результатах. Во всяком случае юниоры и молодежь Казахстана прежде не раз возвращались с мировых чемпионатов с медалями.
Перспективы развития зимних видов спорта в нашей стране вполне очевидны. После проведения в 2011 году 7-х зимних Азиатских игр остались прекрасные спортивные объекты, которые теперь будут задействованы в ходе подготовки и проведения 28-й Всемирной зимней универсиады 2017 года. А через несколько месяцев будет назван город, который в 2022 году примет зимние Олимпийские игры. В случае победы Алматы спортивная база самого большого города страны пополнится уникальными санной и бобслейной трассами, которые приумножат спортивные мощности разрастающегося комплекса в районе трамплинов.
О предстоящей Олимпиаде-2022 специалисты говорили с некоторой долей сдержанности: ее еще надо выиграть. А о том, на что в Алматы обратят особое внимание члены оценочной комиссии Международного олимпийского комитета, вскоре приезжающие в Казахстан, размышлять можно долго. Конечно, это уже существующие спортивные объекты, транспортные коммуникации, экологические аспекты... Об этом специалисты и журналисты договорились поговорить после визита строгой комиссии МОКа.

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