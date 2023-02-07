Зимние забавы

Вопрос о том, что в регионе необходимо развивать зимние виды спорта, а заодно въездной и внутренний туризм, в том числе в холодный сезон, поднимался еще нес­колько лет назад. Наконец давняя задумка воплотилась в реальность, и в Жуалынском районе состоялась торжественная церемония открытия горнолыжной базы этнотурис­тического комплекса «Коксай».

Глава региона Нуржан Нуржигитов, принявший участие в мероприятии, подчеркнул, что местные природно-климатичес­кие условия благоприятны для развития туризма, и выразил уверенность в том, что новый объект обретет популярность как среди местного населения, так и среди гостей из других уголков респуб­лики и иностранцев.

На базе планируют активно культивировать туризм и в летнее время. К примеру, есть задумки по развитию пеших походов, конных прогулок, велотуров, горного туризма…

– В нашей области развитию туризма уделяется особое внимание. В прошлом году Тараз первым из городов Казахстана официально вошел во Всемирный список городов ремесленников. Учитывая историко-культурную важность региона, на системной основе будет проводиться работа по развитию туристической инфраструктуры, – отметил аким области.

Нуржан Нуржигитов подчерк­нул, что местные власти всегда готовы оказывать поддержку подобным проектам, в том числе в вопросе подведения инженерных коммуникаций.

Горнолыжный склон базы отлично подходит для людей, только начинающих вставать на лыжи. На ее территории расположен пункт проката лыж и сноубордов, которым могут воспользоваться до 100 человек одновременно. Имеются спуск для тюбинга, обзорная площадка и кафе.

С учетом ежегодно растущего потока туристов местные власти планируют развивать здешний клас­тер независимо от сезона. «Коксай» готов принять всех желающих на постоянной основе. Здесь воссоз­дан большой этноаул, построены рестораны, гостиничный комплекс.

К слову, объект обеспечивается электричеством полностью за счет солнечных батарей. В день база отдыха может принять до 500 человек. Их обслуживанием будут заниматься 40 работников.