Свежий выпуск Зимний запас Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Сформированы три бригады сортировщиков, которые ежедневно отслеживают качество поступающих продуктов питания. Председатель правления ТОО «СПК «Шымкент» Талгат Алпысбаев держит под личным контролем этот процесс.

Основной объем картофеля будет поставлен в Стабилизационный фонд из Павлодарской и Карагандинской областей. Лук приобрели в Ордабасынском районе и Жамбылской области, рис поступает шардаринский и кызылординский, растительное масло везут из Восточно-Казахстанской области. А еще в Стабфонде аккумулируют запасы сахара, гречки и пяти видов макарон.

Продавать запасы будут на городских ярмарках и определенных рынках. Первые поставки ожидаются уже в начале декабря. Торговлю основными продуктами питания по социальным ценам планируется осуществлять всю зиму и весну. Тем самым Стабфонд сможет сдерживать рост цен.

