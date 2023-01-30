Зимняя европейская сессия

Сенаторы встретились с Председателем ПАСЕ Тини Коксом, лидером группы Европейской народной партии в ПАСЕ, польским депутатом Александром Почеем, заместителями председателя ПАСЕ – главами национальных делегаций Франции Бертраном Буиксом, Венгрии – Жолтом Неметом, Турции – Ахметом Йылдызом и Литвы – Эмануэлисом Зингерисом.

Нурлан Бекназаров и Бауржан Каниев рассказали участникам встреч о проводимых в стране реформах, демократических преобразованиях в сфере перераспределения полномочий между ветвями власти, институционального развития, усиления гендерного равенства, включая расширение представленности женщин в Парламенте и Правительстве, а также о предстоящих внеочередных выборах в Мажилис и маслихаты.

Кроме того, парламентарии приняли участие в заседании Группы европейских консерваторов и Демократического альянса ПАСЕ, где обсудили совместно с коллегами из других стран вопросы регионального развития и укрепления безопасности.

Руководство ассамблеи выразило готовность всесторонне содействовать Казахстану в построении демократического государства и поддерживать регулярные контакты с Парламентом РК.