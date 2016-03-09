Зимняя капуста

Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область
В исправных руках Айгуль Мауленовой рассада буквально мелькает, выстраиваясь в ровный рядочек. С такой же скоростью управляется Роза Айпаева и еще три десятка работниц, занятых посадкой капусты. Вслед за ними идут мужчины, которые поливают под корень каждый росточек. Ведь в Южном Казахстане установилась по-весеннему теплая, но сухая погода.

– Уже неделю нет ни капли дож­дя, и на 10 дней вперед прогноз погоды для земледельцев неблагоприятный, – делится своими заботами управляющий крестьянского хозяйства «Сундет-ата» Лесбек Байбулатов. – Вот и приходится пленкой рассаду укрывать, чтобы хоть таким способом сохранить влагу.

КХ «Сундет-ата» объединило 10 га паевых земель пятерых братьев Байбулатовых. Ежегодно собирают по два урожая: зимой сажают ранние овощи, а после их уборки поля засевают кукурузой на силос. Развитие животноводства диктует хороший спрос на корма, так что земля здесь, как и крестьяне, отдыхает всего пару месяцев в году.
Спрос на ранние овощи с каж­дым годом только увеличивается, да и цена первой капусты, как и молодого картофеля, в разы выше той, что дают оптовики при массовом сборе. Неудивительно, что 10 лет назад Байболовы под капусту 50 соток отводили, сейчас она занимает 8 га. Все объясняется просто: на рынке семян появились хорошие морозоустойчивые голландские сорта, которые позволяют не только весенние заморозки, но и крепкий мороз пережить. Это снижает риски земледельцев, а спрос на раннюю капусту огромный. Ее и местные жители покупают охотно, и на севере страны с нетерпением ждут, и российские потребители привыкли к поставкам кочанов из Южного Казахстана.
Только в одном сельском округе «Капланбек» в нынешнем году под ранними овощами пятая часть поливных земель – 500 га. При этом под капусту определили половину этой площади. Ежедневно сотни земледельцев весь световой день проводят в поле, чтобы в максимально сжатые сроки высадить рассаду, обернув себе на пользу каждый день.

