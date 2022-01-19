Спорт
Зимняя Олимпиада в Пекине: казахстанцы завоевали лицензии в восьми видах спорта
17 января завершились все квалификационные и рейтинговые соревнования, и на сегодня распределено большинство лицензий пекинской Олимпиады. Казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии в 8 видах спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Оlympic.kz.    

30 лицензий – в лыжных гонках. 9 лицензий завоёваны во фристайле, в том числе 5 – в дисциплине могул, 4 – в акробатике. 12 путёвок у казахстанских конькобежцев, столько же у биатлона. В шорт-треке у Казахстана 9 лицензий. 4 лицензии у нашей страны в горнолыжном спорте и столько же - в прыжках на лыжах с трамплина, а также две лицензии у казахстанской команды по лыжному двоеборью.

В состав олимпийской команды на сегодня вошли 32 спортсмена. Это не окончательные данные – НОК ожидает от международных федераций результатов перераспределения лицензий в некоторых видах, таких как биатлон, лыжные гонки, могул и акробатика. Полные списки участников Олимпиады будут обнародованы после 20 января.

18 января министр культуры и спорта Даурен Абаев провел совещание о ходе подготовки к XXIV зимним Олимпийским играм. Министр обозначил ряд задач, стоящих перед сборной страны на предстоящей зимней Олимпиаде.

«В сложившихся непростых для страны условиях, включая рост заболеваемости коронавирусом, мы ставим задачу достойного выступления наших спортсменов на предстоящей Олимпиаде – без допингов, без скандалов. Конечно, каждый спортсмен стремится к высшему для себя достижению – олимпийской медали. И мы будем рады любому успеху наших олимпийцев. Все возможное государство для этого сделало: профинансированы подготовка спортсменов, качественный тренировочный процесс, сборы и участие в квалификационных соревнованиях», - отметил министр культуры и спорта.

«Главной задачей на сегодня остаются безопасность и здоровье спортсменов и тренеров. Большинство из них, те, кто завершил квалификационные турниры, находятся в закрытых карантинных зонах уже на протяжении недели, где идет заключительный этап подготовки. Те, кто недавно закончил соревновательную часть, проведут время перед вылетом в Пекин на карантине. Все атлеты находятся под непрерывным наблюдением специалистов комплексно-научных групп. Подготовка, участие в соревнованиях в рамках спортивного календаря, зарубежные сборы и старты, в том числе, и международные старты в стране – все эти условия для команд были созданы Министерством культуры и спорта и НОК. И теперь у спортсменов наступает самый ответственный период. Мы уверены, что казахстанцы поддержат нашу команду», – сказал генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

Отметим, что для всех участников Олимпийских игр передвижение и правила поведения строго регламентированы специальным руководством – «Плейбуком», причем, задолго до пересечения границы с Китаем. Во время самих игр обитатели олимпийской деревни ежедневно будут сдавать тесты на коронавирус, а их местоположение будут отслеживать по специальному приложению, установленному в мобильный телефон, так же, как это было летом на играх в Токио.

Команда вылетит в Китай 27 января чартерным рейсом Air Astana из Нур-Султана с остановкой в Алматы. Также отметим, что олимпийскую экипировку сборной Казахстана презентуют 20 января.

Старт Зимним Олимпийским играм Пекин-2022 будет дан 4 февраля. На них разыграют 109 комплектов медалей.

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