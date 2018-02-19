Зимняя рыбалка закончилась трагическим случаем в ВКО

Фото пресс-службы ДЧС ВКО
На Бухтарминском водохранилище, в 4 км от села Алгабас, под лед ушел легковой автомобиль Nissan Almera, внутри которого остался человек, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба ДЧС ВКО, трое мужчин прибыли из Усть-Каменогорска, чтобы порыбачить. Не до конца изучив местность и участки водохранилища, рыбаки на машине, направились в сторону камышей, где, как известно, бьют ключи и лед тоньше. Наледь мужчины не заметили, так как трасса была заметена. Лед хрустнул, и машина пошла под воду. Двое пассажиров 1966 годов рождения успели вылезти из автомобиля. Сложнее это было сделать 68-летнему водителю.
"Двое мужчин самостоятельно вылезли из воды. Пострадавшие сами обратились в службу спасения, позвонив по мобильному телефону. Время было позднее, темное время суток, поэтому поиски водителя перенесли на раннее утро. Наше подразделение передало пострадавших людей в руки скорой помощи села Курчум", – рассказал начальник 9 подразделения ВРАОСО Талгат Нуржанов.
По его словам, утром следующего дня водолазы подняли тело 68-ми летнего мужчины с глубины 3 метров.
Толщина льда, где произошла трагедия, составляла около 20 см. Люди, как показывает практика, зачастую забывают о правилах безопасности. Спасатели рекомендуют любителям зимней рыбалки для начала изучить местность, чтобы выявить участки, где бьют ключи и родники.