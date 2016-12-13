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​Зимняя сказка с узорами на льду
Юрий ЛИФИНЦЕВ

В третий, решающий, день тестовых соревнований журналисты прие­хали в ледовый дворец «Алматы Арена» пораньше: пресс-конференцию давали главный тренер сборной Казахстана Куралай Узурова и спортивный менеджер дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней универсиады в Алматы по фигурному катанию Юрий Гуськов. Вступительная часть у специалистов оказалась до обидного лаконичной, зато потом наступил черед представителей СМИ выспросить все, о чем не сообщалось даже в соцсетях.

Но сначала о самих соревнованиях. В них приняли участие порядка 80 спортсменов из многих регионов Казахстана, а также гости из Узбекистана и Кыргызстана. Все они вышли на лед «Алматы Арены» впервые и потому оказались в равных условиях. Куралай Узурова сразу же подчеркнула: в любом виде спорта чемпионат страны – это главные старты года. Но в фигурном катании нынче еще и отбирался состав участников Студенческих игр, так что ответственность у спортсменов была двойная.

Впрочем, по ходу разговора нам удалось выяснить, что по мужскому составу комплектация команды уже была завершена. Почти завершена: наверняка на Универсиаде выступят лидеры сборной РК Денис Тен и Абзал Ракымгалиев, а после произвольной программы надо будет добавить к ним третьего участника – либо Артура Панихина, либо Мелиса Хакимова.

В женском одиночном разряде Казахстан также имеет три квоты на Универсиаду. Бесспорные лидирующие позиции в студенческой сборной у Айзы Иманбек, а вот двух других спортсменок предстояло отобрать из числа, скорее всего, медалисток чемпионата страны. К сожалению, из-за юного возраста не сможет выступить на Универсиаде Элизабет Турсынбае­ва, доказавшая на чемпионате, что она сейчас сильнейшая фигуристка страны. Не выставим мы в 2017 году свои танцевальные дуэты и спортивные пары – в этих видах программы Казахстану на международной арене сейчас похвастать нечем.

Но это временные трудности, в чемпионате РК состязания дуэтов все-таки проводились. И все это проходило три дня в тестовом режиме с участием представителей Международного союза конькобежцев, Международной федерации университетского спорта и как раз по правилам ISU и FISU. По мнению Юрия Гуськова, тестовая часть соревнований выдержала строгие условия. Правда, в первый день чемпионата была небольшая проблема со льдом, его качеством и толщиной, но затем все удалось исправить.

Небольшие замечания от зарубежных специалистов, конечно, случались, но они касались, допустим, фотокорреспондентов, снимавших соревнования в неположенном месте, качества музыкального сопровождения. Иными словами, все вполне поправимо, не требует от организаторов Универсиады каких-то сверхусилий. Ведь что ни говори, а на «Алматы Арене» состязания по фигурному катанию проводились впервые, шероховатостей в таких случаях не избежать.

А в целом Международный союз конькобежцев очень доволен нашим катком, зарубежные специа­листы говорят, что за последнее время фигуристы на подобных ледовых аренах не соревновались нигде в мире. И уже сейчас поступают предложения провести в Казахстане этапы Гран-при по фигурному катанию.

Универсиады – уникальные соревнования, заранее никто и никогда не может наверняка сказать, какой состав соберется в том или ином виде спорта. Куралай Узурова подтвердила, что тоже теряется в догадках, с кем придется бороться за медаль, допустим, нашему Денису Тену: «Пока не увижу именных заявок – ничего сказать не смогу. У нас есть только количество приезжающих фигуристов и перечень делегирующих их стран. Можно не сомневаться, что из Японии, Китая, Канады, России наверняка приедут очень сильные спорт­смены, владеющие сложнейшими элементами и прыжками».

Но как раз сейчас в очень хорошей форме Денис Тен, у него в программе три четверных прыжка (по сравнению с двумя в прошлом сезоне). Абзал Ракымгалиев – тоже очень опытный, с хорошим рейтингом фигурист с кас­кадом тройных прыжков в программе. Недавно он неплохо выступил в Таллинне, до Универсиады примет участие еще в нескольких состязаниях и наберет к февральским стартам наилучшую спортивную форму.

...Но пора подвести итоги турнира. Чемпио­нами Казахстана 2016 года с большим отрывом от преследователей стали Элизабет Турсынбаева (Кызылорда) и Артур Панихин (Алматы). На вторую ступеньку пьедестала почета поднялись Айза Иманбек (Алматы) и Мелис Хакимов (Караганда), с бронзовыми медалями завершили соревнования Александра Саютина (Алматы) и Никита Манько (Астана). Но сказать, кто из них все-таки выступит на Универсиаде, пока не может никто: этот воп­рос будет решать тренерский совет сборной страны. Причем опираясь не только на протоколы проведенных тестовых соревнований, но и на итоги ряда предыдущих турниров, наработанный фигуристами рейтинг.

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