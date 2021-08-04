Зимнюю ставку Абылай хана включат в туристический маршрут

В Сайрамском районе Туркестанской области планируют музеефицировать и включить в туристический маршрут зимнюю ставку Абылай хана. О том, чем этот объект интересен не только в плане науки, но и с точки зрения развития туризма, корреспонденту «КП» рассказал академик АН РК Бауыржан Байтанаев.– Чтобы ответить на этот вопрос, следует сделать небольшой экскурс в историю, касающийся в том числе процессов урбанизации и градостроительства. В Казахстане наряду с древними городами, сложившимися два с половиной тысячелетия назад, есть масса городов, появившихся позже – в раннем и развитом средневековье.По мере развития государственности и международных отношений, развития технологий и торговли города начинают играть военно-политическую, торгово-ремесленную и финансовую роль. Появляются городки на горных выработках, города-крепости на границах, торговые города на караванных трассах Великого Шелкового пути. На политической сцене Евразии, начиная с древнейших времен, все большую роль играют пастушеские, а затем и кочевнические народы, которые распространяют свою власть на обширные территории, консолидируя их в большие империи. Они, как правило, имели две и большее число столиц.Это было присуще и государствам Центральной Азии, в том числе и казахским ханам, которые имели летние и зимние ставки. Последние обычно находились в районах традиционных зимовий кочевников. Таковыми чаще всего являлись уже давно сложившиеся города и городки, торгово-ремесленные центры больших и малых оазисов бассейна Сырдарьи и Семиречья.Абылай хан, сумевший объединить большую часть казахов под своей властью, тоже имел несколько ставок. Суверенная власть кочевников – Орда – являлась столицей, откуда осуществлялось руководство страной, будь то в городе, загородном дворце или во временном местоположении при военном походе. Этим отличались формы государственности номадов от государственности оседлых народов. Южные ставки, расположенные в районах зимовий, обычно располагались в уже существующих городах.– Свидетельство о расположении ставки Абылай-хана на месте городища Ханкурган находим в автобиографии султана Садыка, сына султана Кенесары Касымова, опубликованной Е. Т. Смирновым: «В настоящее время султан Садык живет в Чимкентском уезде, на р. Арысь, верстах шести на север от сартовского села Кара-Булак, близ развалин Хан-Курган, бывшего когда-то ставкою его предка, киргизского хана Аблай хана…» Эта автобиография по поручению султана Садыка была написана его братом султаном Ахметом Кенесариным, который в 1877 году доставил рукопись Е. Т. Смирнову. Так что считаю, что такому источнику можно верить.– Потомок Абылай хана Шокан Валиханов приводит обобщенные данные о смерти прадеда. Валиханов говорил, что Абылай-хан после разделения ханства на уделы остался жить в Туркестане, где впоследствии скончался и был похоронен в семейном склепе в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи. Однако в донесении генерал-майора Николая Огарева от 1871 года читаем, что Абылай хан умер в регионе, который в русских источниках назывался Ташкения, и похоронен в Туркестане. Остается загадкой место смерти хана Абылая, где, по рапорту Огарева, это Ташкения, а не Ташкент.Чтобы понять, есть ли разница между этими топонимами, следует обратиться к расшифровке географического названия «Ташкения». По заверению ташкентского сарта Нурмухамеда Алимова, зафиксированного 15 марта 1735 года, к «Ташкенту – Ташкении» относились территории владений ханов Большой орды с населением в виде сартов. Информатор перечислил такие города, как Чалек, Хандолек, Хажекет, Нушбя, Намденяк, Пяркет, Затнет, Карамут, Сайрам и Чимин. Последний топоним в этом списке – Чимин, несомненно, является Чимкентом, современным Шымкентом.Описание поездки казачьего атамана подпоручика Дмитрия Телятникова и сержанта Алексея Безносикова в Ташкентское владение в 1796–1797 годах также подтверждают отторжение территорий Ташкении в пользу казахских ханов Барака, Аймамбета и Самеке. Там же приводится и список некогда подвластных Ташкенту мест. Упоминаются Чимкент, Сайрам, Алтынтобе, Карабулак, Сараван, Темир-курган, Яна-курган, Ниязбек и другие небольшие населенные пункты.Переводчик Ф. Назаров говорит о Ташкении и ташкентцах уже как об отдельном месте – современном Ташкенте и его жителях. После завоевания Кокандским ханством Ташкента, а затем и территорий севернее, происходят восстания казахов, оказавшихся под жестоким налогообложением и непрофессиональным управлением ставленников Коканда. Во время управления этими территориями казахскими ханами этнические меньшинства и различные социальные группы имели большую свободу, нежели после Кокандской экспансии. Происходит как территориальное, так и культурно-этническое разделение «Ташкении». «Ташкения» в первой половине XIX века теряет статус обширного округа.Это позволяет сделать вывод, что Абылай хан умер не в Ташкенте, а в области, на то время называемой Ташкенией, которая соответствовала территории современной Туркестанской области. Он умер, несомненно, на городище Ханкурган, расположенном в нескольких километрах от современного населенного пункта Карабулак. Не случайно местные жители, проживающие в поселках близ городища, до сегодняшних дней сохранили предания о пребывании на Ханкургане хана Абылая и о его последних днях жизни.– Оно расположено в Сайрамском районе Туркестанской области на северо-западной окраине одноименного поселка Ханкорган на левом берегу реки Арысь. Городище было возведено недалеко от самого русла реки на невысокой надпойменной части левобережья. У него округлая, слегка овальная форма с пологим въездом с восточной стороны. Размеры по подошве по меридиану более двухсот метров, в широтном направлении – более полутора сотни метров. Максимальная высота в центре достигает 12 метров.Город по своей структуре двухчастный, ранее состоял из укрепленной стенами калы и окружающей рассредоточенной городской застройки площадью в несколько гектаров, которая в последние годы была нивелирована и распахана фермерами.Археологические раскопки показали, что к периоду жизни Абылай хана в XVIII веке относятся самые верхние, плохо сохранившиеся слои городища.– Думаю, все объясняется просто. Прежде всего, дело в том, что здесь исключительно благоприятные во всех отношениях экологические условия: плодородные земли, рядом вода. Отсюда рукой подать до богатых минеральных ресурсов горных районов юго-западного Тянь-Шаня, которые издревле привлекали сюда людей. Собственно, все это вместе взятое и способствовало тому, что здесь сложился один из древних очагов цивилизации Казахстана. При этом долина реки Арысь на протяжении более двух тысячелетий была освоена и обжита.Кроме того, Туркестан и Сайрам были прежде всего религиозными центрами, которые могли быть связаны и с иными политическими центрами. Так что нет ничего удивительного в том, что Ханкурган, расположенный близ слияния рек Аксу и Арыси и изобилующий прекрасными пастбищами и пахотными землями, освоенными издревле, устроил Абылай хана в качестве зимней ставки.Городище, возникшее в раннем средневековье, уже при караханидах и тимуридах становится культурным и экономическим центром со своим торгово-ремесленным производством и коммунальным благоустройством, о чем свидетельствуют квартал гончаров, следы обработки железа и гончарные материалы на городище, а также руины средневековой бани за стенами самой калы. Все это обнаружено в ходе раскопок на городище.– В результате предварительных исследований была установлена периодизация жизни городища Ханкурган от эпохи Тюркского каганата до Казахского ханства с небольшими перерывами. Исследователи сделали стратиграфические шурфы и обнаружили любопытные вещи. Оказалось, что городище Ханкурган – многослойное. Эта территория была заселена и в более ранние времена. К примеру, еще при тюрках в VI–VIII веках нашей эры здесь была крепость. Позже, при караханидах, здесь был мощнейший город, часть которого оказалась распаханной и разрушенной.Непосредственно археологические исследования, проведенные на городище, показали, что под слоями с монументальной архитектурой эпохи Тюркского и Тюргешского каганатов залегают еще несколько метров культурных отложений.Это позволяет сделать вывод, что город на Ханкургане переживал все этапы урбанизации древних и средневековых городов юга, точно так же, как Шымкент, Яссы-Туркестан, Сайрам, Отрар, став на короткий срок политической ставкой Абылай хана в XVIII веке. После его смерти он оказался заброшенным, разделив судьбу позднесредневекового Отрара и ряда других городов правобережья Сырдарьи. В то время как Туркестан и Сайрам продолжали жить благодаря притягательной силе древних религиозных центров, каковыми они являлись в эпоху средневековья.– За два полевых сезона археологи вскрыли порядка 70 квадратных метров древнего сооружения, имеющего достаточно хорошую сохранность. Оно построено из квадратных кирпичей, по своей форме и размеру похожих на отрарские. Стены выложены в четыре ряда, и их толщина достигает 90 сантиметров. Высота вскрытой стены превышает один метр. Изучив конструкцию помещений, мы предположили, что это гражданское сооружение и, скорее всего, часть городской бани. На это указывает наличие системы канализации, выложенной из керамических труб, водосборника, двух ванночек для умывания, комнат для отдыха.На месте раскопок обнаружено большое количество сфероконусов – глиняных сосудов, в которых хранили и перевозили мыльные растворы, эфирные масла и благовония, широко используемые при принятии водных процедур и даже ртути, применявшейся при лечении.По своей структуре помещение напоминает знаменитые туркестанские бани с той лишь разницей, что туркестанская баня относится к эпохе средневековья, а ханкурганское сооружение существовало как минимум в X–XI веке. Определить дату позволяют две медные монеты, которые обнаружены в ходе раскопок. На принадлежность к эпохе караханидов указывает и существование на стенах росписи, сделанной по ганчу при помощи естественных красителей различных оттенков охры. Из истории известно, что у караханидов была традиция разукрашивать стены подобными рисунками, которую они переняли у саманидов.Вскрытые участки наружных стен и внутренних помещений позволили увидеть не только роспись на стенах, но и многочисленные ремонты, которые претерпело здание в разное время. Их было больше десятка. На отсыревших от влаги стенах расслоилась побелка, толщина которой превышает десять сантиметров. Есть все основания полагать, что здание по своему целевому назначению прослужило не менее ста лет, а то и все полтора столетия. Думаю, что туристам будет интересно все это посмотреть.– Казахстан – одна из немногих современных обширных стран, включающая в свои границы различные историко-культурные регионы и имеющая свои неповторимые черты развития цивилизации. Как в древности, так и сейчас, здесь были представлены различные этнические объединения. Они имели различные хозяйственно-культурные типы со своим образом жизни, языки и религии. Отсюда происходит и неоднородность процессов урбанизации и градостроительства. Найденные захоронения указывают на более раннее время существования города, «отправляя» нас в X век – к эпохе саманидов. Это еще один из аргументов в пользу того, что Ханкурган надо музеефицировать и показывать туристам.Обнаружение бани указывает на то, что здесь был мощный город, о котором мы раньше не знали. Дело в том, что когда археологи находят городские бани, сделанные по специальной планировке, это однозначно свидетельствует о том, что здесь был город, имевший большой статус. В то время общественные бани строились только в таких городах.Вполне возможно, это был город Маданкент, сведения о котором есть в трудах Якута ал-Махави. Он пишет, что наряду с Испиджабом в регионе был еще один крупный город – Маданкент. К слову, Бограхан хорум присоединил к своим владениям Испиджаб, который принято отождествлять с нынешним Сайрамом, в то время, когда его государство достигло пика своего развития. В этот период активно развивались архитектура и градостроительство.Так что нет ничего удивительного в том, что свою зимнюю ставку Абылай хан решил обустроить в таком историческом месте.