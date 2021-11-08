Зимовка будет сытной

Неблагоприятные погодные условия в текущем году внесли коррективы в планы по заготовке кормов аграриями многих регио­нов страны. Не стала исключением и Туркестанская область. Засуха сказалась на состоянии травостоя и урожае зерновых колосовых.

Особенно неудачным выдался год для животноводов Келесского и Сарыагашского районов, потери которых особенно заметны. Здесь и летние пастбища оказались скудными, и низкорослые жидкие травостои не позволили запастись сеном.

Подкачал и урожай зерновых колосовых культур, которые в целом по области высеяли на площади 216 тыс. га. В текущем году планировалось получить по 15 центнеров зерна с гектара, однако из-за все той же засушливой погоды аграрии собрали в среднем на уровне по 10 цент­неров на круг.

Восполнить недобор фуражного зерна и отрубей помогут хлеборобы северных областей. Более 2 тыс. агроформирований из районов и городов области подали заявки на поставку в общей сложности 56 тыс. тонн кормов. Для закупа фуражной пшеницы, отрубей и ячменя определены операторы из Акмолинской, Костанайской и Северо-Казах­станской областей. Уже известно, что принимать кормовой груз будут в пяти пунктах – в Шымкенте, Сарыагаше, Туркестане и на железнодорожных станциях Тюлькубасского и Отрарского районов. Так что каждый фермер сможет выбрать себе тот железнодорожный узел, доставка кормов с которого будет удобнее.

И все же, несмотря на определенные сложности, животноводам Туркестанской области удалось выполнить прогнозный план по заготовке грубых кормов. На хранение отправлено 4,1 млн тонн сена, соломы, люцерны и прочих витаминных запасов. А это значит, что более 6 млн голов скота будет чем накормить зимой.

Студеная пора на юге хоть и не такая длинная, как в северных регионах Казахстана, но все же требует основательной подготовки кормовых запасов. Специалисты подсчитали: чтобы прокормить имеющееся пого­ловье, понадобится как минимум 3,5 млн тонн кормов. Так что даже если холода затянутся дольше обычного, отсрочив выпасы на естественных пастбищах, этого все равно должно хватить.

Заготовить необходимое количество пропитания для КРС, лошадей, овец и верблюдов и даже перевыполнить прогнозный план помогла в определенной степени диверсификация посевов. Площадь кормовых культур в области увеличилась в нынешнем году на 4 тыс. га и составила 216,8 тыс. га. Так, к примеру, в Шардаринском районе под кормовые культуры отвели все свободные орошаемые земли. В хозяйстве Исабая Оналбаева из села Коссеит Шардаринского района под люцерной занято 9 га поливной земли.

Для собственной фермы кормов хватит, а вот на продажу – вряд ли. Урожайность оказалась ниже ожидаемой, и, соответственно, валовой сбор меньше. Фермер говорит, что сказались засуха и нехватка поливной воды. В результате с первого покоса собрали всего 1,5 тыс. тюков сена. Вся надежда на второй укос, но он по-любому будет даже ниже первого.

Аул Коссеит специализируется на выращивании грубых кормов, традиционно поставляя их животноводам Келесского, Сарыагашского, Жетысайского, Мактааральского районов. Пополняют здесь запасы также фермеры соседних Жамбылской и Кызылординской областей. Хватит и местным животноводам, ведь в Шардаринском районе планируют собрать до 300 тыс. тонн при годовой пот­ребности в 176 тыс. тонн.

В том же ауле Коссеит практически все имеющиеся 2 200 га поливных земель засеяны люцерной. В целом по району под кормовые культуры отвели 30 тыс. га посевных площадей. Еще 22 тыс. орошаемых земель заняты люцерной. Предпочтение этой кормовой культуре отдают и в других райо­нах Южного Казахстана.

Так, в Ордабасинском районе из 33 тыс. га орошаемых земель половину засеяли люцерной. Руководитель сельскохозяйственного кооператива Керимбай Махатулы рассказывает, что раньше земледельцы высаживали люцерну для удобрения почвы, но сейчас ситуация изменилась, и многие животноводы предпочитают ее сену, учитывая высокие питательные качества.

Район перевыполнил план по заготовке кормов, пустив значительный объем на продажу. Те, кто высадил в текущем году корма, не прогадали: из-за большого спроса цены на них по сравнению с прошлым годом выросли в 2, а то и в 3 раза.

Хорошим подспорьем для животноводов стало решение акима области Умирзака Шукеева о передаче пастбищных угодий лес­ного фонда во временное пользование крестьянам. Акиматом был заключен меморандум об использовании пастбищных угодий лесного фонда Келесского, Сарыагашского, Жетысайского, Мактааральского, Толебийского районов и пастбищ государственного национального природного парка «Сайрам-Угам». Таким образом, 736 хозяйствам было предоставлено 842,1 тыс. га пастбищ, 47 агроформированиям – 3 тыс. га сенокосов.