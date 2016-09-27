​Зимовка будет сытной

Минувшим летом аким области Булат Бакауов дважды собирал экстренные совещания аграриев. Причиной тому стало то, что вначале жара спалила травы, а затем из-за затяжных дождей в регионе сорвался годами отработанный график сенокоса. Вдобавок пойму Иртыша, где расположены 260 тыс. гектаров сенокосных угодий и где берут до 40% сена, залило повторным паводком по причине сброса избытка воды с водохранилищ ГЭС Восточно-Казахстанской области. К слову, эта влага еще держится на немалой части лугов.

Тогда глава региона поставил задачу: не только круглосуточно вести сенокос, где только можно, но и снять измельчители соломы с зерноуборочной техники, чтобы пустить пожнивные остатки на поддержание скота.

Такой «директивный» подход к обеспечению сытой зимовки поголовья региона дал свои результаты. По информации главного специалиста отдела растениеводства и механизации областного управления сельского хозяйства Байболата Рахимжанова, всего по области заготовлено 990 тыс. тонн сена, тогда как планировалось 893 200 тонн. То есть 107% к плану. При этом несколько районов, такие как Щербактинский, Актогайский и Майский, благодаря упорной работе досрочно выполнили задание и сейчас продолжают косовицу трав.

В дополнение к грубым кормам животноводов обязали иметь для предстоящей зимовки 102 тыс. тонн силоса, на данный момент этот показатель уже достиг 213 тыс. тонн. Также уже заготовлено 142 тыс. тонн соломы. Если говорить про пойму Иртыша, то и там механизаторы ухитряются вести косовицу и сушку трав. Уже скошена половина площадей, и с каждого гектара собрано по 25–30 центнеров сена.