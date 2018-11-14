Свежий выпуск

​Злополучный провиант

Элина Зироян, Актау

12 ноября в инфекционный центр областной больницы были госпитализированы 6 членов одной семьи с диаг­нозом «пищевая токсикоинфекция». В департаменте охраны общественного здоровья Мангистауской облас­ти уточнили, что из числа подвергшихся отравлению – двое взрослых – отец и мать семейства, а также четверо детей в возрасте 2 лет, 3 лет (экзотирован), 11 и 13 лет.

Медики связывают диаг­ноз с употреблением во время ужина копченой жареной колбасы. Со слов матери, колбаса была несвежая, хранилась уже долгое время.

«По ее словам, около часу ночи плохо себя почувствовал трехлетний сын, после процедуры промывания желудка марганцовкой в домашних условиях он уснул. После 2 часов ночи заболела сама мать с еще тремя детьми. За медицинской помощью они не обращались. Лишь после ухудшения состояния они вызвали скорую медицинскую помощь, мать с младшим ребенком, минуя приемный покой, были доставлены в реанимационное отделение. К сожалению, трехлетнего мальчика медикам спасти не удалось. Клиническую смерть работники СМП констатировали около 7 часов утра», – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Специалисты департамента охраны общественного здоровья Мангистауской области констатировали, что семья неблагополучная, родители склонны к употреб­лению спиртных напитков. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей. В квартире проведены противоэпидемические мероприятия.

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