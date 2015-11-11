Злостного неплательщика алиментов лишили водительских прав в ВКО
Неплательщик алиментов из Зыряновского района Восточно-Казахстанской области лишился водительских прав, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Представление о приостановлении действия водительских прав должника в суд направил государственный судебный исполнитель за долг в сумме, превышающей 400 тыс. тенге.
"При неисполнении должником исполнительного документа о взыскании алиментов и в случае образования задолженности судебные исполнители направляют в суд представление о временном приостановлении действия специальных прав", – сообщили в пресс-службе суда №2 Зыряновского района.
Мужчина не сможет сесть за руль, пока не выплатит долг.