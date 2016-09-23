Злостным алиментщикам хотят разрешить выезд из Казахстана

Общество
Жания Уранкаева
Запрет на выезд из Казахстана, применяемый к злостным неплательщикам алиментов, хотят применять в исключительных случаях. Об этом в ходе конференции на тему: "Законодательное обеспечение исполнения судебных актов. Дальнейшее развитие института частных судебных исполнителей РК" заявил председатель правления Республиканской палаты частных судебных исполнителей Сергей Ли, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам спикера, вопрос взыскания алиментов является наиболее социально значимым в казахстанском обществе, и для исполнения их обязательств будут ужесточены меры. 

"Сегодня к тем злостным неплательщикам алиментов будут ужесточены меры как уголовного, так и административного характера. Также палата хочет поднять вопросы взыскания административных штрафов, потому что все недовольство граждан высказывается в отношении частных судебных исполнителей в части запрета на выезд, ареста имущества на небольшую сумму", – сказал он. 

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Также Сергей Ли сообщил о профилактических мерах взыскания с должников. 

"Мы поднимаем вопрос для того, чтобы все эти штрафы добровольно выплачивались должниками, правонарушителями в указанные сроки, то есть не доводя до принудительного исполнения. Естественно будем поднимать вопросы, чтобы такая мера, как запрет на выезд из Казахстана, применялась только в исключительных случаях. Сейчас она может быть применена повсеместно, – добавил он. – В законе установлено пороговое значение – 20 МРП (задолженность, при которой устанавливается запрет на выезд – Прим.ред.), мы хотим этот порог увеличить. К нам приходят уже оплаченные штрафы, то есть те штрафы, которые были недоработаны в свое время уполномоченными государственными органами – дорожной полицией, Комитетом госдоходов. Наша цель, чтобы к нам приходили только качественные материалы".

Добавим, что на сегодняшний день частные судебные исполнители финансируют свою деятельность самостоятельно, не получая фиксированной заработной платы, их оплата варьируется от 3 до 25% от суммы взыскания.

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"На данный момент в портфеле частных судебных исполнителей находится более 1,5 миллиона исполнительных документов на сумму 1,9 триллионов тенге. Основная сумма, конечно, в пользу банковского сектора, но если говорить о количестве исполнительных документов, то 70% дел составляют взыскания в пользу государства. Если говорить о качестве взыскания, исполнения, то на сегодняшний день из 100 оконченных дел по итогам восьми месяцев около 70% было реально исполнено", – рассказал о результатах деятельности ЧСИ Сергей Ли. 

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В международной конференции приняли участие депутаты Сената, представители различных госорганов и эксперты из 10 стран, которые поделились своим опытом в сфере этики и дисциплины частного судебного исполнителя и дальнейшего развития системы судоисполнения в Казахстане. 

Напомним, в прошлом году в республике насчитывалось свыше 700 частных судебных исполнителей, на сегодня их число возросло до 1 286 человек. 

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